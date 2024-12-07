3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum

Bazı nehirler de Bert Fırtınası'nın ardından henüz temizlenmemiş enkazlar içerecek ve bu da sel riskini artırabilir.

Bert Fırtınası sırasında 200 ile 300 evin sular altında kaldığı Rhondda Cynon Taf'ı bir kez daha şiddetli yağmurun vuracağı tahmin ediliyor.

NRW 30'dan fazla sel alarmı ve uyarısı yayınlarken, İngiltere'deki Çevre Ajansı 20'den fazla kırmızı sel uyarısı yayınladı ve bölge sakinleri ile işletme sahiplerine “hemen harekete geçmeleri” söylendi.