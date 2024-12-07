3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum

İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde şiddetli fırtına için acil durum uyarısı yayınladı. 3 milyon kişiye cep telefonu mesajıyla evde kalmaları söylendi. Akşam saatlerine kadar kehribar rengi yağmur uyarısı yapılırken, şiddetli yağışın ulaşım ve altyapıda aksamalara yol açması bekleniyor.

3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 1

İngiltere'de güçlü rüzgarlar bir kez daha ülkeyi alarma geçti.

Kabine Ofisi, Galler ve güneybatı İngiltere'nin bazı bölgelerinde nadir görülen kırmızı rüzgar uyarısının kapsadığı bölgeler için acil durum uyarısı yayınladı.

3 milyon kişiye acil cep telefonu mesajıyla evde kalmaları söylendi. 

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3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 2

Şiddetli rüzgarların yanı sıra Darragh'ın hafta sonu boyunca şiddetli yağmur getirmesi de bekleniyor ve bu sabah 120'den fazla sel uyarısı yapıldı.

Galler'de Cumartesi günü sabah 3'ten akşam 6'ya kadar kehribar rengi yağmur uyarısı yapılırken, şiddetli yağışın ulaşım ve altyapıda aksamalara yol açması bekleniyor.

3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 3

Uyarı ile birlikte cep telefonları sessizde olsa bile siren sesine benzer yüksek bir ses çıkardı.

Ses ve titreşim yaklaşık 10 saniye sürdü.

Noel için düzenlenenler de dahil olmak üzere etkinliklerin iptal edilmesine yol açan uyarı bugün de öğlene kadar geçerli olacak.

3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 4

 Met Office, Batı ve Güney Galler kıyıları ve tepelerinde 145 km/saat şiddetinde “zarar verici rüzgarlar” olabileceği uyarısında bulundu.

Tahminlere göre en şiddetli rüzgarların sabah geç saatlerden itibaren hafiflemeye başlayacağı öngörülüyor.

Doğal Kaynaklar Galler (NRW), insanları güney Galler'in bazı bölgelerinde yaşanabilecek olası sel felaketlerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaya çağırdı.

NRW, yağış toplamlarının geçen ay Bert Fırtınası sırasında yaşananlar kadar yüksek olmasının beklenmemesine rağmen, bu hafta Galler'de yaşanan şiddetli yağmurun zeminin doygun olduğu ve nehirlerin hızla yükselebileceği anlamına geldiğini bildirdi.

3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 5

Bazı nehirler de Bert Fırtınası'nın ardından henüz temizlenmemiş enkazlar içerecek ve bu da sel riskini artırabilir.

Bert Fırtınası sırasında 200 ile 300 evin sular altında kaldığı Rhondda Cynon Taf'ı bir kez daha şiddetli yağmurun vuracağı tahmin ediliyor.

NRW 30'dan fazla sel alarmı ve uyarısı yayınlarken, İngiltere'deki Çevre Ajansı 20'den fazla kırmızı sel uyarısı yayınladı ve bölge sakinleri ile işletme sahiplerine “hemen harekete geçmeleri” söylendi.

3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 6

Acil durum uyarı sistemi, etkilenen bölgelerdeki tüm uyumlu cep telefonlarına kırmızı uyarı hakkında bilgi ve nasıl güvende kalınacağına dair rehberlik içeren bir mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Kuvvetli rüzgarlar, kıyı bölgelerinde uçan molozlara, düşen ağaçlara ve büyük dalgalara neden olabilir ve bunların hepsi yaşam için tehlike oluşturabilir. Mümkünse evinizde kalın. Bu koşullarda araç kullanmak güvenli değildir.”

Bu, acil durum uyarı sisteminin bir test senaryosu dışında en büyük kullanımı oldu.

Son test Nisan 2023'te yapılmıştı.

3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 7
3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum - 8
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