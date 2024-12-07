3 milyon kişiye "Evde kalın" uyarısı: İngiltere'de acil durum
İngiltere ve Galler'in bazı bölgelerinde şiddetli fırtına için acil durum uyarısı yayınladı. 3 milyon kişiye cep telefonu mesajıyla evde kalmaları söylendi. Akşam saatlerine kadar kehribar rengi yağmur uyarısı yapılırken, şiddetli yağışın ulaşım ve altyapıda aksamalara yol açması bekleniyor.
İngiltere'de güçlü rüzgarlar bir kez daha ülkeyi alarma geçti.
Kabine Ofisi, Galler ve güneybatı İngiltere'nin bazı bölgelerinde nadir görülen kırmızı rüzgar uyarısının kapsadığı bölgeler için acil durum uyarısı yayınladı.
3 milyon kişiye acil cep telefonu mesajıyla evde kalmaları söylendi.