3 saniyelik testle kalp sağlığınızı kontrol edin: Kalp hastalığının sessiz sinyali

1. GÖĞÜS AĞRISI VE SIKIŞMA

Kalp tıkanıklığının en yaygın işareti olan bu ağrı, göğüste baskı, ağırlık ya da sanki bir “fil oturuyormuş” hissi şeklinde tanımlanıyor. Fiziksel aktivite veya stres sırasında ortaya çıkan ve dinlenince geçen bu ağrıya anjina adı veriliyor.





