3 saniyelik testle kalp sağlığınızı kontrol edin: Kalp hastalığının sessiz sinyali
Kalp hastalıkları, günümüzde hâlâ tüm dünyada bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Geçmişte genellikle ileri yaş grubundaki bireyleri etkileyen bu hastalıklar, artık 30’lu yaşlara kadar indi. Uzmanlar, düzenli doktor kontrollerinin yanı sıra, evde yapılabilecek basit testlerle de olası kalp rahatsızlıklarının erken fark edilebileceğini vurguluyor.
3 SANİYELİK KALP TESTİ DİKKAT ÇEKİYOR
Kalp sağlığına dair son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biri, sabahları uyanır uyanmaz yapılan kısa bir egzersiz testi.
Uyanır uyanmaz yatağa oturun.
Her iki kolunuzu başınızın üzerine kaldırın.
3 saniye bu pozisyonda bekleyin.
Dikkat edilmesi gereken belirtiler:
Göğüste sıkışma hissi
Parmaklarda uyuşma
Ani yorgunluk veya baş dönmesi