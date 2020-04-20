3 ülkede corona virüs sonrası normalleşme adımları

ntv.com.tr 20.04.2020 - 14:17 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 14:28
İtalya'da ilk vakanın görülmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti.
Salgının en yüksek noktasını gördükten sonra kademeli olarak normal hayata geçmeye çalışan İtalya, bazı kitap ve küçük işletmelerini açıyor.
Öte yandan; 4 Mayıs'tan itibaren İtalya'da kısıtlamaların esnetilmesi noktasında tartışma yaşanıyor.
Ülkede kısıtlamaların plan dahilinde olmaması ve bu planın nasıl uygulanacağına dair bölge yönetimleri arasında tartışma yaşanıyor.
Almanya çizmiş olduğu yol haritasında ise kararlı adımlarla ilerliyor.
Ülkede bugünden itibaren 800 metreden küçük işletmeler açıldı.
Almanya ayrıca maske kullanımı noktasında bir tartışma yaşıyor.
Kapalı yerler maske kullanılıp kullanılmayacağı yönünde Alman hükümetinden bir açıklama bekleniyor.
Almanya'da son bilgilere göre toplam 145 bin 743 vaka tespit edildi.
Ülkede ayrıca corona virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 642 .
Danimarka'da da toplam vaka sayısı 7 bin 515 olarak belirtilirken ülkedeki ölüm sayısı da 355.