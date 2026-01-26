30 saniyelik reklam 8 milyon dolar, Super Bowl için takımlar hazır
26.01.2026 10:23
Erdem Güzel
Amerikan Futbol Ligi NFL'de 2025-26 sezonunda sona gelindi. Ligin şampiyonunu belirleyecek 60. Super Bowl'da mücadele edecek takımlar belli oldu. New England Patriots ve Seattle Seahawks, 9 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Final maçının reklam maliyeti ise 30 saniye için 8 milyon dolar.
NEW ENGLAND PATRIOTS KARDA KAZANDI
Super Bowl'a gidecek takımların belirleceği konferans finalleri 25 Ocak'ı 26 Ocak'a bağlayan gece oynandı. AFC (American Football Conferance) konferans finalinde New England Patriots, deplasmanda karşılaştığı Denver Broncos'u 10-7 mağlup etmeyi başardı. Maçın 3. çeyreğinden itibaren bastıran kar yağışıyla görüşün kısıtlandığı, birçok oyuncunun kayarak düştüğü maçtan Patriots, kar yağışı başlamadan bulduğu skorlarla zaferle ayrıldı ve 60. Super Bowl biletini kaptı.
NFL'in en başarılı takımlarından olan Patriots 12. kez Super Bowl'a giderek bu alanda tuttuğu rekoru geliştirdi. Takımın 6 şampiyonluğu bulunuyor.
SEATTLE SEAHAWKS FİNAL BİLETİNİ KAPTI
New England Patriots'ın rakibinin belirlendiği diğer konferans finalinde ise Seattle Seahawks evinde Los Angeles Rams'i ağırladı. NFC (National Football Conference) konferans finalinde bol skorlu giden ve son pozisyona kadar heyecanı süren maçta Seattle 31-27 galip ayrılarak Super Bowl'a gitmeye hak kazandı.
New England Patriots ve Seattle Seahawks'ın oynayacağı "Super Bowl LX" (60), 8 Şubat Pazar'ı 9 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece oynanacak. Türkiye saatiyle maç 02.30'da başlayacak.
İki takım daha önce 2015'te oynanan 49. Super Bowl'da karşı karşıya gelmiş, Tom Brady'li Patriots son pozisyonda Seahawks'ı top kaybına zorlayarak şampiyon olmuştu.
Patriots sahaya tarihinin 7. şampiyonluğunu almak için çıkarken Seahawks ise 2. kez kupaya uzanmanın yollarını arayacak.
GREEN DAY AÇILIŞ YAPACAK, 30 SANİYE REKLAMSA 8 MİLYON DOLAR
60. Super Bowl ABD'nin California eyaletindeki Santa Clara şehrinin Levi's Stadyumu'nda oynanacak. Maç önü, devre arası ve reklamları kimi zaman maçın kendisinden daha çok konuşulan Super Bowl'da bu sene açılışı ünlü rock grubu Green Day yapacak. Devre arasında ise sahneye rapçi Bad Bunny çıkacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Green Day ve Bad Bunny'nin maçta yer almasını eleştirdi, Super Bowl'a da gelmeyeceğini söyledi. Trump, “Ben onlara karşıyım. Bence bu korkunç bir seçim. Tek yaptıkları nefreti körüklemek. Korkunç.” ifadelerini kullandı.
Super Bowl'un meşhur olmuş reklam ücreti ise bu yıl yine rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl 7 milyon dolar olan 30 saniyelik reklam alanlarına bu yıl 8 milyon Dolar (yaklaşık 347 milyon Lira) fiyat biçildi. Saniyesi yaklaşık 266 bin Dolar'a gelen reklam alanları ise yılın en büyük reklamcılık kampanyalarıyla dolduruluyor.