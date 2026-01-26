30 saniyelik reklam 8 milyon dolar, Super Bowl için takımlar hazır

60. Super Bowl ABD'nin California eyaletindeki Santa Clara şehrinin Levi's Stadyumu'nda oynanacak. Maç önü, devre arası ve reklamları kimi zaman maçın kendisinden daha çok konuşulan Super Bowl'da bu sene açılışı ünlü rock grubu Green Day yapacak. Devre arasında ise sahneye rapçi Bad Bunny çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Green Day ve Bad Bunny'nin maçta yer almasını eleştirdi, Super Bowl'a da gelmeyeceğini söyledi. Trump, “Ben onlara karşıyım. Bence bu korkunç bir seçim. Tek yaptıkları nefreti körüklemek. Korkunç.” ifadelerini kullandı.

Super Bowl'un meşhur olmuş reklam ücreti ise bu yıl yine rekor kırdı. Geçtiğimiz yıl 7 milyon dolar olan 30 saniyelik reklam alanlarına bu yıl 8 milyon Dolar (yaklaşık 347 milyon Lira) fiyat biçildi. Saniyesi yaklaşık 266 bin Dolar'a gelen reklam alanları ise yılın en büyük reklamcılık kampanyalarıyla dolduruluyor.