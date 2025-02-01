30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı

İngiltere'de yaşayan bir anne ve kızı, doktorların menopoz ve astım olarak teşhis ettiği belirtilerinin ardından, kanserle mücadele etmek zorunda kaldılar. Jessica Warrington (31) ve annesi Sarah Voy (53), hastalıklarıyla ilgili benzer tanılar alarak birbirlerine destek olma kararı aldılar.

30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 1

Jessica, 30 yaşında sırt ağrısı, yorgunluk, baş ağrıları, ruh hali değişimleri ve beyin sisi gibi belirtilerle başvurmuş ve doktorlar, menopozun erken başlangıcı olabileceğini söylemişti. Ancak, 2024 Eylül ayında yapılan testler sonucu, Jessica'ya tiroid kanseri teşhisi kondu.


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30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 2

Sarah, yıllardır solunum zorluğu ve boyun ağrısı yaşıyordu. Bir yıl boyunca basit astım şüphesiyle tedavi edilmişti. Ancak, 2022 Ekim ayında bir tatilde, boğulma tehlikesi atlattığı sırada, sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşti.

30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 3

Sarah, doktora gittikten sonra nadir görülen bir hastalık olan subglottik stenoz teşhisi aldı, ancak boynundaki şişlik giderek büyüdü.


30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 4

TİROİD KANSERİ TANISI

Jessica, annesinin sağlık sorunlarına odaklanırken, aynı belirtileri kendi vücudunda da görmeye başladı. İlk başta, doktorlar menopozdan şüphe etti. Ancak, genç yaşta olduğunu belirten Jessica, başka bir doktora danıştı ve yapılan testler sonucunda tiroid kanseri tanısı konuldu.

30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 5

ANNE VE KIZI TİROİD KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

Jessica'nın kanser türü, tedavi edilebilir ve genellikle iyileştirilebilen foliküler tiroid kanseriyken, annesi Sarah'da daha nadir görülen tiroid mikrokanseri teşhisi kondu. Her ikisi de boyunlarındaki tümörlerin alınması için cerrahi müdahaleye tabi tutuldu. Jessica, başarılı bir ameliyat sonrası temiz rapor alırken, Sarah'nın son test sonuçları bekleniyor.



30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 6

Jessica, "Eğer birine yardım edebilirsem, bu benim için dünyanın en anlamlı şeyidir" diyor. Anne-kız, kanserin yaş, cinsiyet farkı gözetmediğini ve erken teşhis için mutlaka ikinci bir görüş alınması gerektiğini vurguluyor.


30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 7

TİROİD KANSERİ NEDEN OLUR?

Tiroid kanserleri tiroid nodüllerinden köken alan tümörlerdir. Ailede tiroid kanseri öyküsü olması, başka bir sebeple boyuna alınan radyasyon öyküsü ve hücresel düzeyde meydana gelen çeşitli mutasyonlar tiroid nodüllerinden kanser gelişimine neden olabilir.


30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı - 8

Tiroid kanserine yol açan faktörler şunlardır:

  • Genetik faktör
  • Cinsiyet (Kadınlarda daha yaygın görülür)
  • Yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma
  • İyot eksikliği
  • Zehirli guatr
  • Obezite
  • Özellikle baş ve boyun kanserlerinde uygulanan radyoterapiler
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