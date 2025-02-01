30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı
İngiltere'de yaşayan bir anne ve kızı, doktorların menopoz ve astım olarak teşhis ettiği belirtilerinin ardından, kanserle mücadele etmek zorunda kaldılar. Jessica Warrington (31) ve annesi Sarah Voy (53), hastalıklarıyla ilgili benzer tanılar alarak birbirlerine destek olma kararı aldılar.
Jessica, 30 yaşında sırt ağrısı, yorgunluk, baş ağrıları, ruh hali değişimleri ve beyin sisi gibi belirtilerle başvurmuş ve doktorlar, menopozun erken başlangıcı olabileceğini söylemişti. Ancak, 2024 Eylül ayında yapılan testler sonucu, Jessica'ya tiroid kanseri teşhisi kondu.