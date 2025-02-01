30 yaşında 5 belirtiyle hastaneye gitti: Menopoz dediler ama meğer ölümcül bir kansermiş, annesi de aynı hastalığa yakalandı

TİROİD KANSERİ TANISI

Jessica, annesinin sağlık sorunlarına odaklanırken, aynı belirtileri kendi vücudunda da görmeye başladı. İlk başta, doktorlar menopozdan şüphe etti. Ancak, genç yaşta olduğunu belirten Jessica, başka bir doktora danıştı ve yapılan testler sonucunda tiroid kanseri tanısı konuldu.