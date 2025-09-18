30 yıl gençleştiren günlük rutin: Biyolojik yaşı değiştirmek mümkün

Uzun yıllar aşırı çalışma ve uykusuzluk nedeniyle çoklu organ yetmezliği geçiren Dr. Alka Patel, yaşam tarzını kökten değiştirerek biyolojik yaşını 20 seviyesine indirdi. Patel, herkesin uygulayabileceği basit yöntemlerle sağlıklı bir ömrün mümkün olduğunu söylüyor.



DailyMail'de yer alan habere göre; İngiltere’de yaşayan pratisyen hekim Dr. Alka Patel, yoğun tempolu mesleki hayatı ve sağlıksız alışkanlıkları nedeniyle 2011 yılında ölümün eşiğine geldi. Haftalarca süren uykusuzluk, düzensiz beslenme ve aşırı stresin ardından 42 derece ateşle hastaneye kaldırılan Patel, çoklu organ yetmezliği riskiyle acil ameliyata alındı. Ancak doktorlar herhangi bir enfeksiyon bulamadı.





