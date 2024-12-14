30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı

Dünyanın en büyük buzdağı A23a, 30 yılı aşkın bir süre sonra yerinden hareket ederek Güney Okyanusu'nda yeni bir yolculuğa başladı. Londra'nın iki katı büyüklüğündeki buzdağı, yaklaşık bir trilyon ton ağırlığında ve bilim insanlarının yakın takibinde.

30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı - 1

Dünyanın en büyük buzdağı A23a, 30 yılı aşkın bir süre sonra yerinden hareket ederek Güney Okyanusu'nda yeni bir yolculuğa başladı.

İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) uzmanları, buzdağının Güney Orkney Adaları’nın kuzeyindeki yerinden ayrıldığını doğruladı. A23a, artık Güney Okyanusu’nda sürüklenerek yeni bir yolculuğa çıkıyor. 

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30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı - 2

"UZUN SÜRE SONRA BUNU GÖRMEK HEYECAN VARİCİ"

BAS’ta okyanus bilimci olan Dr. Andrew Meijers, "A23a’nın uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra tekrar hareket ettiğini görmek heyecan verici. Antarktika’dan kopan diğer buzdağlarının izlediği rotayı izleyip izlemeyeceğini ve bunun yerel ekosistem üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı - 3

ANTARKTİKA'DAN KUZEY'E UZANAN YOLCULUK

A23a ilk olarak 1986 yılında Antarktika’daki Filchner Buz Sahanlığı’ndan koptu. Yıllarca Weddell Denizi'nde sabit kalan dev buzdağı, 2020 yılında kuzeye doğru yavaş bir yolculuğa başladı.

Ancak bu yılın Şubat ayında, bir su altı dağının üzerinde oluşan Taylor Sütunu fenomeni nedeniyle yerinde dönmeye başlamış ve hareketi gecikmişti. Şimdi ise uydulardan alınan görüntüler, A23a'nın nihayet bu sıkışıklıktan kurtulduğunu gösteriyor.

30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı - 4

Bilim insanları, A23a'nın Antarktika Kutup Çevresi Akıntısı'nı takip ederek Güney Okyanusu boyunca sürüklenmesini ve muhtemelen Güney Georgia’ya doğru ilerlemesini bekliyor. Bölgedeki daha sıcak suların, buzdağının parçalanmasına ve erimesine yol açacağı öngörülüyor.

30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı - 5

EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Araştırmacılar, bu dev buzdağının çevresindeki ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek için çalışmalara başladı.

BAS'tan biyojeokimyacı Laura Taylor, "Bu tür dev buzdağlarının geçtikleri sulara besin sağlayabildiğini ve daha az üretken bölgelerde ekosistemler yaratabildiğini biliyoruz," dedi ve ekledi: "Ancak bu süreçte buzdağlarının boyutlarının ve kökenlerinin ne gibi farklar yarattığını henüz tam olarak bilmiyoruz."

30 yıl sonra harekete geçti: Dünyanın en büyük buz dağı yeni yolculuğuna başladı - 6

UYDULAR VE ARAŞTIRMA GEMİLERİ İZLİYOR

A23a, sadece uydularla değil, aynı zamanda ünlü araştırma gemisi RRS Sir David Attenborough tarafından da takip ediliyor. Araştırmacılar, buzdağının çevresindeki sulardan örnekler toplayarak okyanus ekosistemine ve karbon dengesi üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyor.

Dev buzdağının bu yolculuğu, yalnızca okyanus biliminde yeni veriler sunmakla kalmayıp, Antarktika’nın değişen dinamikleri hakkında da önemli ipuçları sağlayacak. Bilim insanları, A23a'nın hareketinin hem iklim değişikliği hem de ekosistemler üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.

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