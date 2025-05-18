30'lu yaşlardan yapmanız gereken 4 alışkanlık: Yaşlanmayı yavaşlatıyor

AĞIRLIK ÇALIŞMASI

Gençlik hormonlarınızı yüksek tutmak için ağırlık kaldırın. Kas kütlesi 30 yaşından sonra azalmaya başlar, bu da daha yavaş bir metabolizma ve zayıflamış kemiklerle sonuçlanır.



Gücü artırmanın yanı sıra, şınav, deadlift ve squat gibi ağırlık taşıyan egzersizler, hem belirgin hem de görünmeyen yaşlanma belirtilerini önlemek için gerekli olan sağlıklı büyüme hormonu ve testosteron seviyelerini korumaya da yardımcı olur.



Ek olarak, güç antrenmanı insülin duyarlılığını artırır ve iltihabı azaltır, bu iki faktör de gençlik canlılığını ve güzelliği korumak için gereklidir.