30'lu yaşlardan yapmanız gereken 4 alışkanlık: Yaşlanmayı yavaşlatıyor
Yaşlanma kaçınılmaz olsa da, nasıl yaşlandığımız üzerinde önemli bir kontrole sahibiz. Metabolizmamız yavaşlar, kolajen üretimi azalır ve enerji seviyelerimiz 30'lu yaşlarımıza girdiğimizde değişmeye başlar. Ancak, yaşlanmanın fizyolojik ve görünür belirtileri birkaç güçlü yaşam tarzı ayarlaması benimseyerek önemli ölçüde ertelenebilir. Bu dört çok başarılı stratejiyi izleyerek daha yavaş yaşlanabilir ve daha uzun yaşayabilirsiniz.
NEFES EGZERSİZLERİ VE KOŞU
Koştuğunuzda ve nefes egzersizleri yaptığınızda oksijen yaşlanma karşıtı müttefikinizdir. Nefes, gençler için en az takdir edilen kaynaklardan biridir. Kontrollü derin nefes alma, nefes tutma teknikleri, hücrelere oksijen iletimini artıran, stres hormonlarını düşüren ve hatta daha iyi uykuyu teşvik eden nefes egzersizlerine örnektir.