31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış

Ablası Jess Illingworth, "Onun hasta olduğunu uzun süre kabullenemedik. Sadece biraz desteğe ihtiyacı var sandık. Böylesine korkunç bir hastalığı olabileceğini hiç düşünmedik," dedi.



2020’de Covid-19 karantinası sırasında görme sorunları belirginleşti. Aynı yılın sonunda anksiyete ve depresyon nedeniyle işten çıkarıldı.



Buna rağmen Gemma, bir süre daha evinden uzakta bağımsız yaşamayı sürdürdü. Ancak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanınca ailesinin desteği giderek arttı. Kardeşi Ben Illingworth, "Gemma, olan biteni tam anlayamıyordu ama hala normal bir hayat sürebileceğine inanıyordu. Farkında olmadan yardım almadan yaşayamaz hale geldi," diye konuştu.





