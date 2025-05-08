31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış

Çocukluk döneminden itibaren görme ve koordinasyon sorunları yaşayan ancak teşhisi yıllar sonra konulan genç bir kadın, nadir bir bunama türü nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış - 1

Gemma Illingworth, kardeşlerinin anlatımına göre, küçük yaşlardan itibaren saati söylemekte ve günlük aktivitelerde zorluk yaşıyordu. Ancak bu belirtilerin altında yatan neden, ancak 28 yaşında yapılan detaylı incelemelerle ortaya çıktı: Posterior Kortikal Atrofi (PCA) adı verilen, görsel işlemeden sorumlu beyin bölgesini etkileyen nadir bir demans türü.

DailyMail'de yer alan habere göre; 2021 yılında teşhis konulan hastalık, Gemma'nın hayatında hızla yıkıcı bir etki yarattı. Önce işinden ayrılmak zorunda kaldı, ardından bağımsız yaşamını sürdüremez hale geldi. Görme, konuşma ve hareket kabiliyetini kaybeden genç kadın, ailesinin desteğiyle evde bakım aldı. Hastaneye hiç yatırılmadı.

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31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış - 2

Ablası Jess Illingworth, "Onun hasta olduğunu uzun süre kabullenemedik. Sadece biraz desteğe ihtiyacı var sandık. Böylesine korkunç bir hastalığı olabileceğini hiç düşünmedik," dedi.

2020’de Covid-19 karantinası sırasında görme sorunları belirginleşti. Aynı yılın sonunda anksiyete ve depresyon nedeniyle işten çıkarıldı.

Buna rağmen Gemma, bir süre daha evinden uzakta bağımsız yaşamayı sürdürdü. Ancak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanınca ailesinin desteği giderek arttı. Kardeşi Ben Illingworth, "Gemma, olan biteni tam anlayamıyordu ama hala normal bir hayat sürebileceğine inanıyordu. Farkında olmadan yardım almadan yaşayamaz hale geldi," diye konuştu.


31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış - 3

Annesi Susie Illingworth ise kızını her gün birkaç kez kontrol ettiğini, Gemma’nın günde 20 kez arayarak yardım istediğini anlattı. Günlük işlerini yapamayacak hale gelince, Gemma ailesinin yanına döndü.

2021’in sonlarında yapılan beyin taraması sonucunda PCA teşhisi netleşti. Aile ilk olarak tümör şüphesiyle sarsılsa da, ileri testler sonunda nadir görülen bu demans türü belirlendi. Jess, "Teşhisten sonra yıkıldık ama Gemma bir nebze rahatladı. Bu teşhisin tedaviye gideceğini düşünüyordu," dedi.


31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış - 4

Ancak durum hızla kötüleşti. Gemma artık yemek yiyemiyor, yutamıyor, konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Ailesi, bu zorlu süreci evde onun yanında olarak geçirdi.

Ben Illingworth, kardeşinin mizah anlayışını kaybetmediğini anlatarak, "Zor anlar yaşansa da bazen ondan hâlâ bir kahkaha alabiliyorduk," dedi.

Gemma Illingworth, 27 Kasım 2023’te, ailesi yanındayken hayata veda etti.


31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış - 5

GENÇ YAŞTA DEMANS ARTIYOR

Uzmanlar, 30’lu yaşlarda ortaya çıkan genç başlangıçlı demansın belirtileri arasında dil ve görme bozuklukları ile koordinasyon problemlerinin olduğunu belirtiyor. Batı İskoçya Üniversitesi’nden uzman Molly Murray, bu belirtilerin genellikle göz ardı edildiğini söylüyor.

PCA, İngiltere’de Alzheimer vakalarının yaklaşık %5’ini oluşturuyor ve daha çok 65 yaş altındaki bireylerde görülüyor. Hastalık ilerledikçe, düşünme, hafıza ve dil yetilerini de etkiliyor.

Son verilere göre İngiltere’de yaklaşık 71.000 kişi genç başlangıçlı demansla yaşıyor. Bu rakam, 2014 yılına göre %69’luk bir artışı temsil ediyor.

Uzmanlar, demansın her yaşta erken teşhis edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Hastalık tedavi edilemese de, erken müdahale sayesinde ilerlemesi yavaşlatılabiliyor.

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