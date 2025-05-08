31 yaşında bunama nedeniyle hayatını kaybetti: Hastalığın 2 belirtisi çocuk yaşta ortaya çıkmış
Çocukluk döneminden itibaren görme ve koordinasyon sorunları yaşayan ancak teşhisi yıllar sonra konulan genç bir kadın, nadir bir bunama türü nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.
Gemma Illingworth, kardeşlerinin anlatımına göre, küçük yaşlardan itibaren saati söylemekte ve günlük aktivitelerde zorluk yaşıyordu. Ancak bu belirtilerin altında yatan neden, ancak 28 yaşında yapılan detaylı incelemelerle ortaya çıktı: Posterior Kortikal Atrofi (PCA) adı verilen, görsel işlemeden sorumlu beyin bölgesini etkileyen nadir bir demans türü.
DailyMail'de yer alan habere göre; 2021 yılında teşhis konulan hastalık, Gemma'nın hayatında hızla yıkıcı bir etki yarattı. Önce işinden ayrılmak zorunda kaldı, ardından bağımsız yaşamını sürdüremez hale geldi. Görme, konuşma ve hareket kabiliyetini kaybeden genç kadın, ailesinin desteğiyle evde bakım aldı. Hastaneye hiç yatırılmadı.