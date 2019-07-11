33 Srebrenitsa kurbanı daha toprağa verildi

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 33 kurbanı uğurlandı.

Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile milletvekillerinin de yer aldığı cenaze ve anma törenine ayrıca, ülkedeki uluslarası kurumların temsilcileri, siyasiler, diplomatlar, din adamları ile ülke içi ve dışından binlerce insan katıldı.