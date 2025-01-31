33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş
33 yaşındaki Emily Campbell, yaşadığı şişkinlik sorunlarının ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini hiç tahmin etmemişti. 33 yaşındaki genç kadın, Aralık 2022'de karnının aşırı şiştiğini ve neredeyse yedi aylık hamile gibi görünmeye başladığını fark edince hastaneye gitti ve hayatını değiştiren gerçekle yüzleşti.
DailyMail'de yer alan habere göre doktorlar, Campbell'ın gluten intoleransı nedeniyle kabızlık çektiğini ve fazla stresli olduğunu söyledi. Ancak zamanla şişkinlik kötü bir hale gelince ultrason talep etti. Yapılan tetkikler sonucunda pelvik bölgesinde büyük bir kitle olduğu ortaya çıktı.
Biyopsi sonucunda ise yıkıcı gerçekle yüzleşti: Yumurtalık kanseri. Bu hastalık genellikle ileri yaştaki kadınlarda sık görülüyordu.