33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş

DailyMail'de yer alan habere göre doktorlar, Campbell'ın gluten intoleransı nedeniyle kabızlık çektiğini ve fazla stresli olduğunu söyledi. Ancak zamanla şişkinlik kötü bir hale gelince ultrason talep etti. Yapılan tetkikler sonucunda pelvik bölgesinde büyük bir kitle olduğu ortaya çıktı.



Biyopsi sonucunda ise yıkıcı gerçekle yüzleşti: Yumurtalık kanseri. Bu hastalık genellikle ileri yaştaki kadınlarda sık görülüyordu.





