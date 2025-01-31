33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş

33 yaşındaki Emily Campbell, yaşadığı şişkinlik sorunlarının ciddi bir hastalığın belirtisi olabileceğini hiç tahmin etmemişti. 33 yaşındaki genç kadın, Aralık 2022'de karnının aşırı şiştiğini ve neredeyse yedi aylık hamile gibi görünmeye başladığını fark edince hastaneye gitti ve hayatını değiştiren gerçekle yüzleşti.

33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 1

DailyMail'de yer alan habere göre doktorlar, Campbell'ın gluten intoleransı nedeniyle kabızlık çektiğini ve fazla stresli olduğunu söyledi. Ancak zamanla şişkinlik kötü bir hale gelince ultrason talep etti. Yapılan tetkikler sonucunda pelvik bölgesinde büyük bir kitle olduğu ortaya çıktı.

Biyopsi sonucunda ise yıkıcı gerçekle yüzleşti: Yumurtalık kanseri. Bu hastalık genellikle ileri yaştaki kadınlarda sık görülüyordu.


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33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 2

KANSER DİĞER ORGANLARA DA YAYILMIŞ

Campbell, kitlenin alınması için ameliyata girdi ancak cerrahlar, kanserin kalın bağırsağı ve mesane dahil olmak üzere birçok organa yayıldığını gördüler. Ameliyat sonrası uyandığında, eşi Chris'ten gerçeği öğrendi:

"Rahmim, yumurtalıklarım, fallop tüpülerim, serviksim ve apandisitim alınmıştı," diye anlattı The Mirror'a verdiği röportajda.

Bu operasyonun sonucu olarak Campbell, artık çocuk sahibi olamayacağını da öğrendi.


33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 3

KANSERİN NADİR BİR TÜRÜ

Yapılan testler, Campbell'ın hastalığın nadir görülen türüyle mücadele ettiğini ortaya koydu. Bu tür, genellikle 20-40 yaş arası kadınlarda görülse de kemoterapiye iyi yanıt vermeyen bir yapıya sahipti. Bu nedenle Campbell, tedavi seçeneği olarak ameliyatı tercih etti.


33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 4

Campbell, tedavi süreci boyunca her 90 gün içinde kan testleri ve altı ayda bir tarama yaptırdığını belirtti. "Kanser 10 hatta 20 yıl sonra bile geri dönebilir" diyerek hastalığın tekrarlama riskine dikkat çekti. Ayrıca, kadın hormonlarını engellemeyi amaçlayan ve meme kanseri hastaları için geliştirilmiş bir ilacı kullanmaya başladı.


33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 5

Bu süreç, Campbell ve eşi Chris'i yumurtalık kanserine dair farkındalık yaratmaya ve hastalığın nadir türleriyle ilgili araştırmaları desteklemeye yöneltti. Bu amaca hizmet etmek için bir yardım kuruluşu hayata geçirdi. Organizasyon, şu ana kadar 1,5 milyon dolar (yaklaşık 1,2 milyon sterlin) bağış toplayarak araştırmalara katkıda bulundu.


33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 6

YUMURTALIK KANSERİ HAKKINDA BİLİNMESİGEREKENLER

Cancer Research UK'ye göre, Birleşik Krallık'ta her yıl 7.500'den fazla kadına yumurtalık kanseri teşhis edilirken, hastalık nedeniyle yılda 4.000 kadın hayatını kaybediyor.

33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 7

Yumurtalık kanserinin belirtileri arasında şişkinlik, karın ağrısı, iştahsızlık, sık idrara çıkma ihtiyacı, hazımsızlık, kabızlık veya ishal, sırt ağrısı, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomların bulunduğu belirtiliyor.

33 yaşındaki kadın bu belirtiyle doktora gitti: Yıkıcı gerçekle yüzleşti; meğer kansermiş - 8

Erken teşhis hayat kurtarabilir, bu nedenle bu belirtilere sahip olan kadınların vakit kaybetmeden doktora başvurması öneriliyor.

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