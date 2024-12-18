33 yaşındaki meme kanseri hastası uyardı: Görmezden geldiğim 4 belirti hayatımı kararttı
ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Kristi Halpin isimli hemşire, temiz çıkan mamografisine rağmen meme kanseri olduğunu öğrendi. Kristi Halpin, görmezden geldiği 4 belirti yüzünden kanserin ilerlediğini söyleyerek tüm kadınları daha bilinçli olmaya çağırdı.
İlk semptomlarını 2023 yılında fark eden Kristi Halpin, aşırı kilo kaybı belirtisini pek önemsemedi. Kollarında ve bacaklarında oluşan morlukları da dikkat almayan 33 yaşındaki kadının bu defa sırtı ağrımaya başladı. Sırt ağrıları nedeniyle bir ortopedi uzmanına danışan Halpin, tedaviye rağmen zamanla yerinden bile kalkamaz hale geldi.