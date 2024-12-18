33 yaşındaki meme kanseri hastası uyardı: Görmezden geldiğim 4 belirti hayatımı kararttı

Radyologlar, bunun bir kist olabileceğini ifade etti ancak Halpin, meme kanseri cerrahından ikinci bir görüş almak istedi. Cerrah, biyopsi yapmayı tavsiye etti ve 5 gün sonra gelen sonuçlarda Kristi Halpin'in meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Üstelik kanser kemiklere, akciğere ve kaburgalara kadar yayılmıştı.

Doktorlar, tümörleri küçültmek ve yayılmasını engellemek için kemoterapi ve radyoterapi önerdi. Şimdilerde hala tedavi gören Kristi Halpin; kadınları, meme kanseri belirtilerine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



