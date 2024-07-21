33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu?

Yunanistan'da 33 yıl önce 1991'de anneanesinin evinin arka bahçesinde oynarken kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham için umutlar tekrar yeşerdi. Aile, küçük çocukla aynı tarihlerde kaybolan Danimarkalı bir adamdan gelecek DNA sonuçlarını bekliyor. Danimarkalı adam, 25 yıl önce bir pazara gittiğini ve birinin kendisine "Ben" ismiyle seslendiğini, daha sonra da bir karavanda tutulduğunu hatırladığını söylüyor.

33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu? - 1

33 YIL ÖNCE KAYBOLDU

Küçük Ben Needham, 21 aylıkken 33 yıl önce 24 Temmuz'da Yunanistan'da kayboldu.

İngiliz ve Yunan polisinin yıllarca aradığı Needham için 300'den fazla ihbarda bulunulmuştu. Çocuğun ailesi tarafından terk edildiği ve bir çete tarafından kaçırıldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.

DNA SONUÇLARINI BEKLİYOR

Ben Needham'ın annesi yıllar sonra yeşeren bir umut ile, otuz yıl önce Kos adasında kaybolan ve oğlu olduğunu iddia eden Danimarkalı bir adamdan DNA sonuçlarını bekliyor.

Danimarkalı adam, büyükanne ve büyükbabasının kendisine adadan evlatlık alındığını söylediğini iddia ediyor.

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33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu? - 2

"PAZARDA BEN DİYE SESLENDİLER"

Danimarkalı adam, 25 yıl önce bir pazara gittiğini ve birinin kendisine "Ben" ismiyle seslendiğini, daha sonra da bir karavanda tutulduğunu hatırladığını söylüyor.

Ben'in 51 yaşındaki annesi Kerry Needham, benzer bir durumu defalarca yaşadığını ve hayal kırıklığına uğradığını belirterek, fazla umutlanmayı reddettiğini dile getirdi.

Ben'in annesi The Mirror'a, "Bu adam gerçek ailesini arıyor ve Danimarka polisine DNA'sının bir örneğini verdi, İngiliz polisi de Ben'inkiyle karşılaştırma yapmak için Interpol aracılığıyla bu örneği almaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu? - 3

YAŞASAYDI NASIL GÖRÜNECEKTİ?

23 Temmuz 2021'de Ben'in 31 yaşındayken nasıl görüneceğini gösteren bir fotoğraf yayınlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Ben Needham'ın "çok büyük ihtimalle" bir inşaat kepçesinin altında kalarak öldüğü açıklandı.

Polis, yeni yapılan kazılarda kaybolduğu sırada çocuğun yanında olan "çok önemli bir eşyanın" bulunduğunu ve soruşturmanın kapatıldığını duyurdu.

33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu? - 4

KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞMEDİ

Oxford'daki adli tıp uzmanları, ayrışmış kandan elde edilen zayıf bir DNA profili bulduklarını söyledi. DNA örneği verildi ancak pozitif bir eşleşme sağlanmadı.

33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu? - 5

ÖLDÜ MÜ YOKSA HALA YAŞIYOR MU?

Anne Kerry Needham kan örneklerinin eşleşmediğini öğrendikten sonra, "Eğer o kan Ben'in değilse- o zaman kime ait? Yıkıcı. Bunun Ben'in öldüğünü kanıtlayacağını düşünerek kendimizi hazırladık. Bu bize bir kapanış sağlardı ve yas sürecine başlayabilirdik. Negatif çıktığında şok oldum. Şimdi ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ben öldü mü yoksa hala yaşıyor mu?" ifadelerini kullandı.

33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu? - 6
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