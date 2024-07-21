33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu?
Yunanistan'da 33 yıl önce 1991'de anneanesinin evinin arka bahçesinde oynarken kaybolan 21 aylık İngiliz bebek Ben Needham için umutlar tekrar yeşerdi. Aile, küçük çocukla aynı tarihlerde kaybolan Danimarkalı bir adamdan gelecek DNA sonuçlarını bekliyor. Danimarkalı adam, 25 yıl önce bir pazara gittiğini ve birinin kendisine "Ben" ismiyle seslendiğini, daha sonra da bir karavanda tutulduğunu hatırladığını söylüyor.
33 YIL ÖNCE KAYBOLDU
Küçük Ben Needham, 21 aylıkken 33 yıl önce 24 Temmuz'da Yunanistan'da kayboldu.
İngiliz ve Yunan polisinin yıllarca aradığı Needham için 300'den fazla ihbarda bulunulmuştu. Çocuğun ailesi tarafından terk edildiği ve bir çete tarafından kaçırıldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.
DNA SONUÇLARINI BEKLİYOR
Ben Needham'ın annesi yıllar sonra yeşeren bir umut ile, otuz yıl önce Kos adasında kaybolan ve oğlu olduğunu iddia eden Danimarkalı bir adamdan DNA sonuçlarını bekliyor.
Danimarkalı adam, büyükanne ve büyükbabasının kendisine adadan evlatlık alındığını söylediğini iddia ediyor.