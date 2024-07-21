33 yıl sonra gelen umut: Yunan adasında kaybolan çocuk bulundu mu?

33 YIL ÖNCE KAYBOLDU

Küçük Ben Needham, 21 aylıkken 33 yıl önce 24 Temmuz'da Yunanistan'da kayboldu.

İngiliz ve Yunan polisinin yıllarca aradığı Needham için 300'den fazla ihbarda bulunulmuştu. Çocuğun ailesi tarafından terk edildiği ve bir çete tarafından kaçırıldığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.

DNA SONUÇLARINI BEKLİYOR

Ben Needham'ın annesi yıllar sonra yeşeren bir umut ile, otuz yıl önce Kos adasında kaybolan ve oğlu olduğunu iddia eden Danimarkalı bir adamdan DNA sonuçlarını bekliyor.

Danimarkalı adam, büyükanne ve büyükbabasının kendisine adadan evlatlık alındığını söylediğini iddia ediyor.