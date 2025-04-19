34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı

34 yaşındaki Jennifer Hulse’un hayatı, basit bir unutkanlıkla tamamen değişti. Önce birkaç kelimeyi hatırlamakta zorlanan Hulse, daha sonra dört aydır birlikte olduğu erkek arkadaşının adını bile hatırlayamaz hale gelince durumun ciddiyetini fark etti.

34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı - 1

Zamanla artan baş ağrıları, bulanık görme ve geceleri onu uykusundan uyandırıp kusmasına neden olan dayanılmaz sancılar, genç kadını acil servise gitmeye itti. Ancak orada alacağı haber, hayatını kökten değiştirecekti: Beyninde portakal büyüklüğünde bir tümör tespit edildi ve Hulse’a dördüncü evre glioblastoma, yani en agresif beyin kanseri türlerinden biri teşhisi kondu.

"HER ŞEY BİR HAFTADA OLDU"

Daily Mail’e konuşan Hulse, “Her şey çok hızlı gelişti,” diyerek yaşadığı süreci anlattı. “Pazartesi günü doktora gittim, Cuma günü ameliyat oldum. Hafıza kaybı yaşayabileceğim ve yeniden konuşmayı öğrenmem gerekebileceği söylendi. Oysa semptomlarım yalnızca bir hafta içinde ortaya çıkmıştı.”


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34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı - 2

Beynin hafıza ve duyularla ilgili bölgesi olan temporal lobda yer alan tümör, Hulse’un yaşadığı unutkanlıkların sebebiydi. Benzer bir hikâye ise Real Housewives of Beverly Hills dizisinin yıldızlarından Teddi Mellencamp’a ait. Onun da beyin tümörü geç fark edilmişti. Her iki kadının da ailesinde kanser öyküsü yoktu.

34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı - 3

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Hulse’un ameliyatı Şubat 2017'de gerçekleştirildi. Beynindeki tümör tek seferde çıkarıldı ve şaşırtıcı şekilde Hulse, ameliyat sonrası hafıza kaybı yaşamadı. Hatta Almanca ve İspanyolca gibi daha önce öğrendiği dilleri sorunsuz şekilde hatırlayarak konuşmaya devam etti.

Operasyonun ardından aylar süren radyoterapi ve kemoterapi sürecine giren genç kadın, tedavinin kaçınılmaz yan etkileriyle de mücadele etti. Sol baş tarafında kalıcı saç dökülmesi yaşadı; radyasyon ise kulak kanalında nadir görülen ve ağrılı bir komplikasyon olan osteoradyonekroza yol açtı. Hulse, bu durumu antibiyotiklerle kontrol altında tutuyor.


34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı - 4

AŞK VE UMUT BİRLİKTE GELDİ

Kanser teşhisi konduğunda erkek arkadaşı Lloyd ile yalnızca dört aydır birlikte olan Hulse, partnerine onu terk edebileceğini söyledi. Ancak Lloyd, tam tersine evini satarak ona destek olmayı seçti. Dört yıl sonra evlenen çift, hâlâ hayata umutla bakıyor.

Hulse, bugün sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ dört ayda bir MR taramasına giriyor. Hamilelikte yaşanabilecek hormonal değişikliklerin kanseri tetikleyebileceği endişesiyle çocuk sahibi olmamayı tercih etti.

34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı - 5

"HAYATIN KIYMETİNİ ŞİMDİ DAHA İYİ BİLİYORUM"

"Bu hastalık beni daha iyi bir insan yaptı," diyen Hulse, "Artık hayatın her anını takdir ediyorum. Burada olmam şans değil"

Bazı kanser hastaları teşhis sonrası çevrelerinden uzaklaştıklarını belirtirken, Hulse kendisini şanslı hissediyor. Ailesi, arkadaşları ve Lloyd’un desteğiyle bu süreci göğüsleyebildiğini vurguluyor.

Son olarak herkes için kısa ama etkileyici bir mesajı var:

“Kullandığınız kelimelere dikkat edin ve her gün şükredin. Çünkü hayat bir saniyede değişebilir.”

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