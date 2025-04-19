34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı

"HAYATIN KIYMETİNİ ŞİMDİ DAHA İYİ BİLİYORUM"

"Bu hastalık beni daha iyi bir insan yaptı," diyen Hulse, "Artık hayatın her anını takdir ediyorum. Burada olmam şans değil"



Bazı kanser hastaları teşhis sonrası çevrelerinden uzaklaştıklarını belirtirken, Hulse kendisini şanslı hissediyor. Ailesi, arkadaşları ve Lloyd’un desteğiyle bu süreci göğüsleyebildiğini vurguluyor.



Son olarak herkes için kısa ama etkileyici bir mesajı var:



“Kullandığınız kelimelere dikkat edin ve her gün şükredin. Çünkü hayat bir saniyede değişebilir.”