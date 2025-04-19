34 yaşında 4. evre beyin kanseri çıktı: Unuttuğu isim hayatını kurtardı
34 yaşındaki Jennifer Hulse’un hayatı, basit bir unutkanlıkla tamamen değişti. Önce birkaç kelimeyi hatırlamakta zorlanan Hulse, daha sonra dört aydır birlikte olduğu erkek arkadaşının adını bile hatırlayamaz hale gelince durumun ciddiyetini fark etti.
Zamanla artan baş ağrıları, bulanık görme ve geceleri onu uykusundan uyandırıp kusmasına neden olan dayanılmaz sancılar, genç kadını acil servise gitmeye itti. Ancak orada alacağı haber, hayatını kökten değiştirecekti: Beyninde portakal büyüklüğünde bir tümör tespit edildi ve Hulse’a dördüncü evre glioblastoma, yani en agresif beyin kanseri türlerinden biri teşhisi kondu.
"HER ŞEY BİR HAFTADA OLDU"
Daily Mail’e konuşan Hulse, “Her şey çok hızlı gelişti,” diyerek yaşadığı süreci anlattı. “Pazartesi günü doktora gittim, Cuma günü ameliyat oldum. Hafıza kaybı yaşayabileceğim ve yeniden konuşmayı öğrenmem gerekebileceği söylendi. Oysa semptomlarım yalnızca bir hafta içinde ortaya çıkmıştı.”