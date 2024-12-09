34 yaşındaki kolon kanseri hastası açıkladı: Bu iki belirtiyi sakın görmezden gelmeyin! Sinsice tüm vücuda yayılıyor
Dünyada her yıl 2 milyona yakın kişi, kolon kanserine yakalanıyor. Kolon kanserinin en yaygın nedenleri arasında genetik faktörler, yaş, yetersiz beslenme ve obezite gibi etkenler yer alıyor. 2019 yılında kolon kanseri teşhisi konulan 34 yaşında Jo Faratzis isimli genç, görmezden gelinmemesi gereken 2 kritik belirtiyi açıkladı.
Jo Faratzis, 2019 yılında karnının sağ alt kısmında hissettiği ağrıyı ilk etapta pek önemsemedi ancak ağrının devam etmesiyle birlikte endişelenip hastaneye gitti. Doktor, genç adamın bağırsak alışkanlıklarını öğrendikten sonra Faratzis'e çeşitli testler yaptırmak istedi ancak Faratzis, doktorun isteklerini yerine getirmeden hastaneden ayrıldı. 6 ay sonra idrarında kan gören genç adam, bu durumu da umursamadı. 2 ay sonra kanamanın artması nedeniyle doktora yeniden giden Faratzis, bu defa kolon kanseri olduğunu öğrendi.