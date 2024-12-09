34 yaşındaki kolon kanseri hastası açıkladı: Bu iki belirtiyi sakın görmezden gelmeyin! Sinsice tüm vücuda yayılıyor

Radyoterapi (Işın tedavisi): Kolon kanseri tedavisinde radyoterapi, özellikle rektum kanserlerinde daha yaygın olarak kullanılır. Kanser hücrelerine yüksek enerjili ışınlar verilerek bu hücrelerin büyümesi engellenir. Ayrıca, cerrahi müdahale öncesi veya sonrasında da kullanılabilir.

Targeted therapy: Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yönelik özel ilaçlar kullanılarak yapılır. Bu tedavi yönteminde kanser hücrelerinin belirli özellikleri hedef alınır, bu sayede sağlıklı hücrelere zarar verilmeden tedavi yapılabilir.

İmmünoterapi: Kolon kanserinin bazı türlerinde immünoterapi etkili olabilir. İmmünoterapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerine karşı daha etkili bir savunma yapmasını sağlar. İmmünoterapinin kullanımı, özellikle kolon kanserinin ileri evrelerinde önerilebilir.

Palyatif bakım: İleri evre kolon kanseri tedavisinde amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve ağrısını hafifletmektir. Palyatif bakım, kanserin tedavi edilemeyen aşamalarında hastaların rahatlamasına yardımcı olur.