34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi

34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Katie May, kayropraktik uzmanının hatalı müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölümü, kayropraktik tedavisinin güvenilirliği konusunda tartışma yarattı.

34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi - 1

Boyun siniri sıkışan Katie May, ağrılarının dinmesi için bir kayropraktik uzmanına gitti. Ancak tedavi sırasında yapılan yanlış bir müdahale, genç kadının atardamarının kopmasına neden oldu. Felç geçiren Katie May, apar topar hastaneye kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medya fenomeninin trajik ölümü, ABD'de büyük ses getirdi. 

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34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi - 2

30 YILLIK ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ŞAŞIRTTI

Daily Mail'e konuşan profesör Edzard Ernst, ''30 yıl süren araştırmalarımda, kiropraktik tedavi sırasında yaşanan sağlık sorunlarının sandığımızdan daha yaygın olduğunu keşfettim'' dedi.

Uzman isim, sözlerine şu şekilde devam etti:

''İlk başlarda kiropraktik tedaviyi sorgulamıyordum. 1980’lerin başında Almanya'da asistan doktor olarak eğitim alırken, sırt ağrıları için omurga manipülasyon tekniklerini öğrendim ve Viyana Üniversitesi’nde bu teknikleri uyguladık. Ancak 1993 yılında Exeter Üniversitesi’nde tamamlayıcı tıp bölüm başkanlığı yaptığımda, bu tedavi yöntemlerinin arkasındaki bilimsel kanıtları araştırmaya başladım ve çok şaşırtıcı sonuçlarla karşılaştım.''

34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi - 3

KAYITLARA GEÇMEYEN VAKALAR VAR

''Araştırmalarımda, omurga manipülasyonlarının ağrıyı azaltma ya da başka bir rahatsızlığı iyileştirme konusunda neredeyse hiçbir kanıtı olmadığını gördüm. Dahası, kiropraktik tedavi sırasında hastaların yaralanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ve bu vakaların çoğunlukla bildirilmediklerini fark ettim. Bu tür komplikasyonların çoğu zaman kayıtlara geçmediğini görmek, oldukça korkutucuydu.

2001’de İngiliz Nörologlar Derneği’ne, kiropraktik tedavi sonrası komplikasyon yaşayan hastaların sayısını takip etmelerini önerdik. Bir yıl süren incelememizde, 35 kiropraktik kaynaklı yaralanma vakası tespit ettik. Bu vakalar arasında felç, beyin kanamaları ve omurilik yaralanmaları yer alıyordu. En dikkat çekici nokta, bu vakaların hiçbiri daha önce tıbbi literatürde yer almamıştı.''

34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi - 4

''Kiropraktörlerin hepsi için aynı tehlike söz konusu değil. Ancak bazıları, kiropraktik tedavinin yaratıcısı Daniel David Palmer’ın öğretilerini hala uyguluyorlar. Palmer, tedavinin enfeksiyonlar ve kanser gibi hastalıkları iyileştirebileceğine dair yanlış bir bakış açısına sahipti.''

34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi - 5

''Tüm bunlara rağmen kiropraktöre başvuran hastaları yadırgamıyorum. İngiltere’deki nüfusun yaklaşık üçte biri, kronik ağrılarla yaşıyor ve bunun büyük bir kısmını, sırt ağrıları oluşturuyor. Bu noktada insanların çözüm arayışlarını anlayabiliyorum. Ancak ağrıyı yönetmek, ciddi bir çaba gerektirebilir. Düzenli egzersiz yapmak, kilo kontrolünü sağlamak ve ağır kaldırmaktan kaçınmak da sırt ağrılarını hafifletebilir.''

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