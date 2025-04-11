34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi
34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Katie May, kayropraktik uzmanının hatalı müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Talihsiz kadının ölümü, kayropraktik tedavisinin güvenilirliği konusunda tartışma yarattı.
Boyun siniri sıkışan Katie May, ağrılarının dinmesi için bir kayropraktik uzmanına gitti. Ancak tedavi sırasında yapılan yanlış bir müdahale, genç kadının atardamarının kopmasına neden oldu. Felç geçiren Katie May, apar topar hastaneye kaldırılsa da, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medya fenomeninin trajik ölümü, ABD'de büyük ses getirdi.