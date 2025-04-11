34 yaşındaki sosyal medya fenomenini öldüren hata: Atardamarı koptu, felç geçirdi

KAYITLARA GEÇMEYEN VAKALAR VAR

''Araştırmalarımda, omurga manipülasyonlarının ağrıyı azaltma ya da başka bir rahatsızlığı iyileştirme konusunda neredeyse hiçbir kanıtı olmadığını gördüm. Dahası, kiropraktik tedavi sırasında hastaların yaralanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ve bu vakaların çoğunlukla bildirilmediklerini fark ettim. Bu tür komplikasyonların çoğu zaman kayıtlara geçmediğini görmek, oldukça korkutucuydu.

2001’de İngiliz Nörologlar Derneği’ne, kiropraktik tedavi sonrası komplikasyon yaşayan hastaların sayısını takip etmelerini önerdik. Bir yıl süren incelememizde, 35 kiropraktik kaynaklı yaralanma vakası tespit ettik. Bu vakalar arasında felç, beyin kanamaları ve omurilik yaralanmaları yer alıyordu. En dikkat çekici nokta, bu vakaların hiçbiri daha önce tıbbi literatürde yer almamıştı.''