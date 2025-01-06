35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış

45 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.