35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış

Sert kış şartlarnın vurduğu İsrail ablukası altındaki Gazze'de 35 günlük bir bebek donarak hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte aşırı soğuktan hayatını kaybeden bebek sayısı 8'e çıktı.

35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış - 1

İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze Şeridi’nde bir bebeğin daha soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle henüz 35 günlük olan Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti” denildi.

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35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış - 2

CAN KAYBI 8'E ÇIKTI

Bakanlık, aşırı soğuktan kaynaklanan ölüm sayısındaki artışa dikkat çekerek, can kaybının 8'e ulaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybeden bebek sayısının 7'ye yükseldiğini duyurmuştu.

35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış - 3

45 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 805 Filistinli yaşamını yitirdi, 109 bin 64 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış - 4
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