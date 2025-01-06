35 günlük bebek donarak öldü: Gazze'de acımasız kış
Sert kış şartlarnın vurduğu İsrail ablukası altındaki Gazze'de 35 günlük bir bebek donarak hayatını kaybetti. Bu olayla birlikte aşırı soğuktan hayatını kaybeden bebek sayısı 8'e çıktı.
İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze Şeridi’nde bir bebeğin daha soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybettiği açıklandı.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nin yaşadığı sert iklim koşulları ve aşırı soğuk nedeniyle henüz 35 günlük olan Yusuf Ahmet Enver Kulub adlı bebek hayatını kaybetti” denildi.