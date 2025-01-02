35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı
Hava kirliliği, sigara tüketimi, genetik faktörler ve zatürre geçmişi gibi pek çok etken, akciğer kanseri riskini artırabilir. Akciğer kanseri, erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabilir. Dünyada milyonlarca kişiyi hayattan koparan bu kanser türü, kendisini genellikle nefes almada güçlük, yorgunluk ve kilo kaybıyla ele veriyor. Geçtiğimiz aylarda ileri evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen 35 yaşıdaki Linda Chavez, ''Keşke görmezden gelmeseydim'' dediği 5 belirtiyi paylaştı.
ABD'de yaşayan Linda Chavez, doktorlar tarafından ilk etapta alerji ve siyatik olarak yorumlanan bazı semptomlarından bahsetti.
Son evre akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılan 2 çocuk annesi kadın, kanserin akciğerler dışında beyin, kemikler, lenf düğümleri ve böbrek üstü bezine kadar yayıldığını öğrendi. Uzmanlar, bu aşamadaki akciğer kanserinde yaşama şansının, yalnızca 6 ay olduğunu söylüyor.