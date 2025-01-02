35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Akciğer kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahale, kanserli dokunun çıkarılması için yapılabilir ancak bu genellikle yalnızca kanserin erken evrelerinde uygulanır. Kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiler de kanser hücrelerini yok etmek için yaygın tedavi yöntemlerindendir. Bazı hastalarda hedefe yönelik tedaviler veya genetik tedaviler de kullanılabilir. Tedavi süreci, kanserin yayılma durumuna göre hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik de şekillendirilebilir.