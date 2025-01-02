35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı

Hava kirliliği, sigara tüketimi, genetik faktörler ve zatürre geçmişi gibi pek çok etken, akciğer kanseri riskini artırabilir. Akciğer kanseri, erken teşhis edilmediğinde ölümcül olabilir. Dünyada milyonlarca kişiyi hayattan koparan bu kanser türü, kendisini genellikle nefes almada güçlük, yorgunluk ve kilo kaybıyla ele veriyor. Geçtiğimiz aylarda ileri evre akciğer kanseri olduğunu öğrenen 35 yaşıdaki Linda Chavez, ''Keşke görmezden gelmeseydim'' dediği 5 belirtiyi paylaştı.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 1

ABD'de yaşayan Linda Chavez, doktorlar tarafından ilk etapta alerji ve siyatik olarak yorumlanan bazı semptomlarından bahsetti.

Son evre akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılan 2 çocuk annesi kadın, kanserin akciğerler dışında beyin, kemikler, lenf düğümleri ve böbrek üstü bezine kadar yayıldığını öğrendi. Uzmanlar, bu aşamadaki akciğer kanserinde yaşama şansının, yalnızca 6 ay olduğunu söylüyor.

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35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 2

Sosyal medyada akciğer kanserinin sinsi belirtilerine dikkat çekmek isteyen Linda Chavez, özellikle ayak parmaklarında sürekli ağrı olduğunu ifade etti. Bunun sebebi ise kanserin akciğerlerden ayaklardaki küçük kemiklere kadar yayılmasıydı. Akciğer kanserinin önemsenmeyen semptomları arasında bitkinlik ve mide bulantısı da yer alıyor. Linda, "Çok şiddetli mide bulantısı yaşıyordum. Doktorlar, kanserin beyne ulaştığını, bu nedenle mide bulantıları yaşadığımı söylediler'' dedi.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 3

Talihsiz kadın, bir diğer semptomun da uzun süren öksürükler olduğunu açıkladı. Linda Chavez, yıllarca süren inatçı öksürüğünün başlangıçta hafif olduğunu ancak zamanla şiddetli bir acıya dönüştüğünü ve göğsünde baskıya neden olduğunu anlattı. "Lütfen inatçı öksürükleri görmezden gelmeyin'' diyen ABD'li kadın, her sabah yataktan kalktığında hissettiği göğüs ağrısı yüzünden güne sağlıklı bir şekilde başlayamadığını söyledi.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 4

Linda, 5. tehlikeli semptomun ise gözde başladığını ifade etti. 35 yaşındaki kadın, gözünde görme kaybı yaşadığını ve kendisine nadir bir kanser komplikasyonu olan leptomeningeal disseminasyon hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı. Bu durum, kanser hücrelerinin beyin ve omuriliği kaplayan ince doku katmanlarına yayılması sonucu oluşur ve ciddi nörolojik semptomlara yol açabilir.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 5

Şimdilerde kanser tedavisi gören Linda Chavez'e doktorlar, 3 ila 6 ay arasında ömrü kaldığını söylüyor. ''Hayatta kalacağıma dair olan inancımı hep koruyorum'' diyen Chavez, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisi gibi kanser hastası olan bireylere umut ışığı oluyor.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 6

AKCİĞER KANSERİ NEDİR?

Akciğer kanseri, akciğerlerdeki hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Genellikle akciğerlerin hava yollarında başlar ve hızla diğer organlara yayılabilir. En yaygın türleri, küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak ikiye ayrılır.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 7

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanserinin erken evrelerinde belirti vermemesi yaygın olsa da, ilerledikçe bazı belirgin işaretler ortaya çıkabilir. Bunlar arasında kronik öksürük, balgamda kan, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, yorgunluk, iştah kaybı, kilo kaybı ve sık sık enfeksiyonlar yer alır. Kanserin ilerlediği durumlarda ise kemik ağrıları, baş dönmesi ve nörolojik semptomlar görülebilir.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 8

AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Akciğer kanserinin tanısı için öncelikle hastanın tıbbi geçmişi alınır ve fiziksel muayene yapılır. Tanıyı doğrulamak için genellikle görüntüleme testlerine başvurulur. Bu testler arasında akciğer röntgeni, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve pozitron emisyon tomografisi yer alır. Ayrıca, kanser hücrelerini doğrulamak için bronkoskopi, biyopsi ve sputum örneği gibi ek testler de yapılabilir.

35 yaşındaki akciğer kanseri hastası kadın, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Bu hata yüzünden 6 ay ömrü kaldı - 9

AKCİĞER KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Akciğer kanserinin tedavisi, kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahale, kanserli dokunun çıkarılması için yapılabilir ancak bu genellikle yalnızca kanserin erken evrelerinde uygulanır. Kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiler de kanser hücrelerini yok etmek için yaygın tedavi yöntemlerindendir. Bazı hastalarda hedefe yönelik tedaviler veya genetik tedaviler de kullanılabilir. Tedavi süreci, kanserin yayılma durumuna göre hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik de şekillendirilebilir.

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