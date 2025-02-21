35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Sian Ashcroft, mide ağrıları nedeniyle gıda zehirlenmesi veya safra kesesi taşı olduğu düşünülerek tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak aslında ölümcül bir karaciğer kanseri türü olan kolanjiyokarsinom hastasıydı. Ne yazık ki, teşhis konulduktan sadece 18 gün sonra, 35 yaşında hayatını kaybetti.

35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti - 1

2023 yılında Ashcroft’un vücudundaki ilk uyarı sinyali, bir sağlık çalışanının fark ettiği demir eksikliğiydi. Karaciğer kanserinin bilinen bir komplikasyonu olan bu durum, kanın pıhtılaşmasını etkileyerek küçük yaralanmalarla kanamaya ve demir kaybına yol açabiliyor. Ancak Ashcroft, durumu önemsemeyerek demir takviyesi kullanmaya başladı.

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35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti - 2

Ağustos 2023’te şiddetlenen mide ağrıları nedeniyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra kesesi taşlarından şüphelenildi ve safra kanalının genişletilmesi için ameliyat yapıldı. Ancak kısa süre sonra doktorlar, taramalarda karaciğerinde 2 cm’lik bir büyüme ve birkaç küçük lezyon tespit ettiklerini açıkladı.

35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti - 3

GEÇ TEŞHİS

Hastalığın belirtilerine ve doktorların endişelerine rağmen, Ashcroft’a iki ay boyunca kesin bir teşhis konulmadı. Nihayet Ocak 2024’te kolanjiyokarsinom teşhisi aldı. Ancak kanser son evredeydi ve doktorlar yalnızca iki aylık ömrü kaldığını belirtti. Ashcroft, teşhisten 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Annesi Sue Dowling, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Sian’ın teşhisi hepimiz için büyük bir şok oldu. Hastalığı giderek kötüleşmesine rağmen teşhis çok geç konuldu ve onu kurtarmak mümkün olmadı" dedi.


35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti - 4

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

NHS'ye göre CCA belirtileri arasında yorgunluk, yüksek ateş, sarılık, iştahsızlık, mide bulantısı ve karın ağrısı bulunuyor. Cancer Research’e göre her yıl İngiltere’de yaklaşık 3.100 kişiye bu hastalık teşhisi konuyor ve hastaların yalnızca %2 ila %9’u beş yıl veya daha uzun süre hayatta kalabiliyor.


35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti - 5

Kolanjiyokarsinom vakalarının genellikle ileri evrede teşhis edildiğini belirten belirtilior, doktorların bazen mevcut tedavi yöntemlerinden habersiz olabileceğini ve bu yüzden hastaların yarısından fazlasının herhangi bir kanser tedavisi alamadığını vurguluyor.

Diğer karaciğer kanseri türlerinden farklı olarak, bu hastalığın siroz, viral hepatit veya alkol gibi yaşam tarzı faktörleriyle doğrudan bir bağlantısı olmayabilir, hastalığın daha iyi tanınması gerekiyor.

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