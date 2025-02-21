35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti

GEÇ TEŞHİS

Hastalığın belirtilerine ve doktorların endişelerine rağmen, Ashcroft’a iki ay boyunca kesin bir teşhis konulmadı. Nihayet Ocak 2024’te kolanjiyokarsinom teşhisi aldı. Ancak kanser son evredeydi ve doktorlar yalnızca iki aylık ömrü kaldığını belirtti. Ashcroft, teşhisten 18 gün sonra yaşamını yitirdi.



Annesi Sue Dowling, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Sian’ın teşhisi hepimiz için büyük bir şok oldu. Hastalığı giderek kötüleşmesine rağmen teşhis çok geç konuldu ve onu kurtarmak mümkün olmadı" dedi.





