35 yaşındaki kadının gözden kaçırdığı 2 belirti vardı: Doktora gitti, 18 gün sonra hayatını kaybetti
İngiltere'de yaşayan üç çocuk annesi Sian Ashcroft, mide ağrıları nedeniyle gıda zehirlenmesi veya safra kesesi taşı olduğu düşünülerek tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak aslında ölümcül bir karaciğer kanseri türü olan kolanjiyokarsinom hastasıydı. Ne yazık ki, teşhis konulduktan sadece 18 gün sonra, 35 yaşında hayatını kaybetti.
2023 yılında Ashcroft’un vücudundaki ilk uyarı sinyali, bir sağlık çalışanının fark ettiği demir eksikliğiydi. Karaciğer kanserinin bilinen bir komplikasyonu olan bu durum, kanın pıhtılaşmasını etkileyerek küçük yaralanmalarla kanamaya ve demir kaybına yol açabiliyor. Ancak Ashcroft, durumu önemsemeyerek demir takviyesi kullanmaya başladı.