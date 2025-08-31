36 yaşında hayata veda etmişti: Prenses Diana'nın son anları ortaya çıktı

Prenses Diana’nın ölümü, dünya çapında milyonlarca insanı derinden etkiledi. On binlerce kişi, Prenses’in Londra’daki evi Kensington Sarayı önünde toplanarak çiçekler bırakıp gözyaşı döktü.

Tarihçi Ed Owens, Diana’nın halk üzerindeki etkisini “Kendisini bir gecede yitirmek, üstelik bu kadar genç yaşta, böyle trajik bir şekilde… Pek çok insan için bu gerçekten büyük bir şoktu” sözleriyle anlatmıştı.