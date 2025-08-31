36 yaşında hayata veda etmişti: Prenses Diana'nın son anları ortaya çıktı
Prenses Diana, 28 yıl önce bugün trafik bir trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. O gece olay yerine ilk ulaşan acil müdahale ekiplerinden Xavier Gourmelon, prensesin son anlarında yaşananları anlattı.
Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de Paris’te meydana gelen kazada, 36 yaşındayken hayatını kaybetti. Arabayı kullanan şoför Henri Paul ve yanındaki arkadaşı Dodi Fayed de kazada yaşamını yitirdi. Otomobil, Fransa’nın başkenti Paris’teki Pont de l'Alma tünelinde kaza yaptıktan sonra acil servisler olay yerine hızla intikal etti.