36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı

Finans dünyasının temposunda, haftanın beş gecesini restoranlarda geçiren Wereszczynski, kırmızı şarabı ve yemekleri severek tükettiğini ifade ediyor. Sağlıklı tercihler yaptığını düşündüğünü belirten Wereszczynski, Asya mutfağına yönelse de soslardaki gizli yağların farkında olmadığını itiraf etti.



Bir akşam yemeğinde, alkol sonrası hissedilen yorgunluk üzerine yapılan bir sohbet, hayatını değiştirdi. Karaciğer sağlığının bu belirtilerle ilişkili olabileceğini öğrenince, Londra’daki bir hastaneye başvurdu. Yapılan taramada, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), teşhisi kondu.





