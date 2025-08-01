36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı

İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Adam Wereszczynski'nin hayatı, altı yıl önce aldığı beklenmedik bir karaciğer hastalığı teşhisiyle köklü biçimde değişti.

36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı - 1

Finans sektöründe uzun saatler boyunca çalışan, akşamlarını ise iş yemekleri ya da sosyalleşmeyle geçiren Wereszczynski, sağlığını ihmal ettiğinin farkında bile değildi.

"Biraz kiloluydum ama fırsat buldukça koşuya çıkıyor ve spor salonuna gidiyordum," diyen Wereszczynski, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, sürekli yorgunluğunu yoğun iş temposuna bağladığını söyledi. Ancak yıllarca karaciğer sağlığını göz ardı etmenin sonuçları beklenmedik şekilde ortaya çıktı.


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36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı - 2

Finans dünyasının temposunda, haftanın beş gecesini restoranlarda geçiren Wereszczynski, kırmızı şarabı ve yemekleri severek tükettiğini ifade ediyor. Sağlıklı tercihler yaptığını düşündüğünü belirten Wereszczynski, Asya mutfağına yönelse de soslardaki gizli yağların farkında olmadığını itiraf etti.

Bir akşam yemeğinde, alkol sonrası hissedilen yorgunluk üzerine yapılan bir sohbet, hayatını değiştirdi. Karaciğer sağlığının bu belirtilerle ilişkili olabileceğini öğrenince, Londra’daki bir hastaneye başvurdu. Yapılan taramada, alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), teşhisi kondu.


36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı - 3

GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde yağ birikimiyle ortaya çıkıyor ve iltihaplanmaya yol açarak siroza hatta karaciğer kanserine zemin hazırlayabiliyor. İngiltere'de her beş kişiden biri bu hastalıktan etkileniyor. 2024 yılında karaciğer hastalıklarına bağlı 11.000 ölüm kaydedilirken, uzmanlar vakaların çoğunun erken müdahale ve yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebileceğini vurguluyor.

Prof. Philip Newsome, Yağlı karaciğer hastalığı’nin genellikle aşırı kilolu veya diyabet hastalarında görüldüğünü belirterek, “Asıl sorun, hastalık semptomsuz seyredebildiği için çoğu kişi farkına varmıyor,” dedi.


36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı - 4

KARACİĞERİN HAYATİ FONKSİYONU VAR

Cerrahi onkolog Dr. Gareth Morris-Stiff’e göre karaciğer, vücudun aldığı tüm besin, içecek ve ilaçları işleyen ana organ. “Karaciğerin 500’den fazla hayati fonksiyonu var. Ancak günümüzde aşırı işlenmiş gıdalar, yapay tatlandırıcılar ve kimyasallar karaciğeri büyük bir baskı altına sokuyor,” dedi.

Bitki bazlı beslenmenin dahi karaciğeri korumada yeterli olmayabileceğini vurgulayan Morris-Stiff, sebzelerdeki zirai ilaç kalıntılarının da risk oluşturabileceğini belirtti.


36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı - 5

KARACİĞER KANSERİ GENÇ YAŞLARA KADAR İNDİ

Karaciğer kanseri, özellikle Yağlı karaciğer hastalığı'nın ileri evresi ile ilişkilendiriliyor. The Lancet’te yayımlanan verilere göre, dünya genelinde karaciğer kanseri vakalarının 2050 yılına kadar 1,52 milyona ulaşması bekleniyor.

Onkolog Dr. Anya Adair, “Yağlı karaciğer hastalığı'nın belirtileri genellikle karaciğer kanseriyle karıştırılabiliyor. Sessiz bir hastalık olan bu kanser, çoğunlukla sirotik karaciğer zemininde gelişiyor ve genç yaşlarda görülme sıklığı artıyor,” uyarısında bulundu.

36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı - 6


Teşhisin ardından yaşamını yeniden düzenleyen Adam Wereszczynski, bitkisel takviyeler ve sağlıklı beslenme ile 25 kilo verdi. Yapılan kontroller, karaciğerindeki yağlanmanın normal seviyelere indiğini gösterdi. "Artık daha enerjik hissediyorum. Cildime iltifatlar alıyorum. Sağlıklı görünmek gerçekten hissettirdiğinden daha büyük bir değişim," dedi.

Adam’ın hikâyesi, karaciğer sağlığının ihmali halinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterirken, erken teşhis ve bilinçli yaşam tarzının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

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