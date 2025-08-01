36 yaşında karaciğer kanseri olduğunu öğrendi: Görmezden geldiği tek belirti vardı
İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Adam Wereszczynski'nin hayatı, altı yıl önce aldığı beklenmedik bir karaciğer hastalığı teşhisiyle köklü biçimde değişti.
Finans sektöründe uzun saatler boyunca çalışan, akşamlarını ise iş yemekleri ya da sosyalleşmeyle geçiren Wereszczynski, sağlığını ihmal ettiğinin farkında bile değildi.
"Biraz kiloluydum ama fırsat buldukça koşuya çıkıyor ve spor salonuna gidiyordum," diyen Wereszczynski, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, sürekli yorgunluğunu yoğun iş temposuna bağladığını söyledi. Ancak yıllarca karaciğer sağlığını göz ardı etmenin sonuçları beklenmedik şekilde ortaya çıktı.