36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu, akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi
36 yaşındaki Liam Handley, yanlış teşhisle anksiyete teşhisi konulduktan sonra trajik bir şekilde akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Doktorlar göğüs ağrılarını ve diğer semptomlarını önemsemediler ve hayati önem taşıyan tedaviyi geciktirdiler. Çeşitli tedaviler görmesine rağmen kanser yayıldı ve sonunda 2021'de ölümüne yol açtı. Liam'ın vakası, sigara içmeyenlerde akciğer kanserine dair artan endişeyi vurguluyor.
Genç bir adam, doktorlar akciğer kanserini anksiyete nedeniyle yanlış teşhis ettikten sonra öldü. Derbyshire'dan genç ve formda bir adam olan 36 yaşındaki Liam Handley, göğüs ağrıları, çarpıntı ve stresten şikayet ettiğinde anksiyete teşhisi kondu.