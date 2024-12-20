36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi

36 yaşındaki Liam Handley, yanlış teşhisle anksiyete teşhisi konulduktan sonra trajik bir şekilde akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Doktorlar göğüs ağrılarını ve diğer semptomlarını önemsemediler ve hayati önem taşıyan tedaviyi geciktirdiler. Çeşitli tedaviler görmesine rağmen kanser yayıldı ve sonunda 2021'de ölümüne yol açtı. Liam'ın vakası, sigara içmeyenlerde akciğer kanserine dair artan endişeyi vurguluyor.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 1

Genç bir adam, doktorlar akciğer kanserini anksiyete nedeniyle yanlış teşhis ettikten sonra öldü.  Genç ve formda bir adam olan 36 yaşındaki Liam Handley, göğüs ağrıları, çarpıntı ve stresten şikayet ettiğinde anksiyete teşhisi kondu.

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36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 2

Liam'ın annesi Lynn, The Sun'a "Akciğer kanserinin hiç düşünülmediğini düşünüyorum" dedi. Sigara içmeyen genç adam, tipik bir akciğer kanseri hastasına uymuyordu. Gösterdiği çeşitli semptomlara rağmen doktorlar onu göğüs röntgenine yönlendirmedi ve bunun yerine ona anksiyete ilaçları verdi.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 3

Bir gün, ağrı ilerledikçe, ailesi kalp krizi geçirdiğini düşünerek acil servise kaldırıldı. Hastanede yatışı sırasında, Liam'ın akciğerlerinde kan pıhtıları olduğu bulundu. Ancak, kanserden şüphelenmiyorlardı. Taburcu olmasına rağmen, ağrı ve semptomlar devam etti ve zamanla kötüleşti.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 4

Liam omuzlarında ve alt sırtında ağrı hissetmeye başladı, ancak doktorlar daha güçlü ağrı kesiciler reçete ettiler.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 5

Hastalığına herhangi bir çözüm ve cevap bulamayan Liam, özel bir BT taraması istedi ve akciğer kanseri olduğunu öğrenince yıkıldı.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 6

Ne yazık ki, hastalığı tespit ettiklerinde, hastalık çoktan karaciğerine, omurgasına ve lenf düğümlerine yayılmıştı.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 7

Liam, adenokarsinom EGFR Ekson 19 pozitif adı verilen genetik olarak mutasyona uğramış akciğer kanserinden muzdaripti. Bu kanser türü, çok az veya hiç sigara içmemiş kişileri etkiler.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 8

Liam'ın ailesi yıkılmış ve öfkeliydi. Lynn, yayına "Biz de çok öfkeliydik" dedi. Teşhisin kendisinin dokuz ay sürdüğünü açıkladı. Fark yaratabilecek tüm değerli anlar kaybedildi.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 9

Liam'ın durumu kötüleşti ve sadece düz yatmak zorunda kaldı, 30 dereceden fazla oturamadı ve yatağından çıkmasına izin verilmedi. Liam, kemoterapi, immünoterapi radyasyonu ve ameliyat dahil olmak üzere tedavi görmesine rağmen, kanser son evreye ulaştığında 2021'de hayatını kaybetti.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 10

Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri giderek artan bir endişe kaynağı olup, dünya çapında akciğer kanseri vakalarının %10-20'sini oluşturmaktadır. Geleneksel olarak akciğer kanseri genellikle sigarayla ilişkilendirilse de, hiç sigara içmemiş veya hayatları boyunca 100'den az sigara içmiş kişilerde de görülür.

36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi - 11

Ancak, sigara içmeyenlerin çoğunda akciğer kanserinin erken belirtileri yoktur, bu da teşhisi zorlaştırır. Ancak, dikkat edilmesi gereken birkaç belirti şunlardır.

  • Geçmeyen inatçı öksürük.
  • Nefes darlığı veya hırıltı.
  • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık.
  • Açıklanamayan kilo kaybı.
  • Yorgunluk veya halsizlik.
  • Kan çizgileriyle kan veya balgam tükürme.
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