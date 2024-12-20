36 yaşındaki adam sigara bile içmiyordu ama akciğer kanserinden öldü: Doktorlar bu belirtiyi görmezden geldi

Liam'ın annesi Lynn, The Sun'a "Akciğer kanserinin hiç düşünülmediğini düşünüyorum" dedi. Sigara içmeyen genç adam, tipik bir akciğer kanseri hastasına uymuyordu. Gösterdiği çeşitli semptomlara rağmen doktorlar onu göğüs röntgenine yönlendirmedi ve bunun yerine ona anksiyete ilaçları verdi.