36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor

Dünyada en yaygın görülen kanser türlerinden olan bağırsak kanseri, genellikle obezite, aşırı alkol tüketimi, ailede kanser öyküsü ve yaş gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkıyor. 36 yaşındayken ileri evre bağırsak kanserine yakalandığını öğrenen Carla Mitchell, birçok kişide çok sık görülen ancak göz ardı edilen bazı kritik belirtileri paylaştı.

36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor - 1

İngiltere'de yaşayan Carla Mitchell, uzun süredir kronik yorgunluk ve bacak ağrısıyla mücadele ediyordu. Dışkısında kan gördükten sonra endişenen genç kadın, çok geçmeden hastaneye gitti. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz kadının 3. evre bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı.

Carla Mitchell'in bağırsak kanseri olmasına neden olan faktörün ise Lynch sendromu olduğu belirlendi. Lynch sendromu, yüz binlerce kişiyi etkileyen genetik bir hastalık olup, yaşamın erken dönemlerinde birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.

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36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor - 2

Genetik mutasyonlar, hücrelerin DNA hatalarını onarmasını engelleyerek kanser gelişimine yol açabiliyor. Bağırsak, rahim, yumurtalıklar, mide, safra kesesi, prostat ve idrar yolları gibi organları etkileyen kanserler, Lynch sendromu taşıyan kişilerde yüzde 70 oranında daha fazla görülüyor.

36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor - 3

Lynch sendromu, kişilere genetik yolla geçebiliyor. Bu nedenle bir kişinin hastalığı taşıyor olması, birinci derece akrabalarının da risk altında olabileceği anlamına geliyor. Ancak erken tespit, kanser riskini azaltabilecek tedbirlerin alınmasını mümkün kılıyor. Günlük düşük dozda aspirin kullanımının, bağırsak kanseri riskini yüzde 40 oranında düşürebildiği biliniyor.

36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor - 4

Fakat İngiltere'deki sağlık verilerine göre, Lynch sendromu taşıyıcılarının yüzde 95’i bu genetik riski bilmeden yaşıyor. Tüm bağırsak kanseri hastalarının bu sendrom için taranması resmi bir politika olsa da, uzmanlar bu uygulamanın yeterince etkili olmadığını belirtiyor.

36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor - 5

Londra Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Clare Turnbull, Lynch sendromu riski taşıyan bireyler için erken müdahale ve stratejik tedavi yöntemlerinin hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor. Rahim kanseri olan kadınların da bu sendrom açısından taranması gerektiğini ifade ediyor.

36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor - 6

Araştırmalar, Lynch sendromu için bir aşının geliştirilmesi yönünde umut veriyor. Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu aşının, bağışıklık sisteminin Lynch sendromuna bağlı DNA hatalarından kaynaklanan kanser hücrelerini tespit etmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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