36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor
Dünyada en yaygın görülen kanser türlerinden olan bağırsak kanseri, genellikle obezite, aşırı alkol tüketimi, ailede kanser öyküsü ve yaş gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkıyor. 36 yaşındayken ileri evre bağırsak kanserine yakalandığını öğrenen Carla Mitchell, birçok kişide çok sık görülen ancak göz ardı edilen bazı kritik belirtileri paylaştı.
İngiltere'de yaşayan Carla Mitchell, uzun süredir kronik yorgunluk ve bacak ağrısıyla mücadele ediyordu. Dışkısında kan gördükten sonra endişenen genç kadın, çok geçmeden hastaneye gitti. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz kadının 3. evre bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı.
Carla Mitchell'in bağırsak kanseri olmasına neden olan faktörün ise Lynch sendromu olduğu belirlendi. Lynch sendromu, yüz binlerce kişiyi etkileyen genetik bir hastalık olup, yaşamın erken dönemlerinde birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.