36 yaşındaki bağırsak kanseri hastası açıkladı: Bu belirti her şeyi ele veriyor, birçok kişi tehlikeyi fark etmiyor

İngiltere'de yaşayan Carla Mitchell, uzun süredir kronik yorgunluk ve bacak ağrısıyla mücadele ediyordu. Dışkısında kan gördükten sonra endişenen genç kadın, çok geçmeden hastaneye gitti. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz kadının 3. evre bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı.

Carla Mitchell'in bağırsak kanseri olmasına neden olan faktörün ise Lynch sendromu olduğu belirlendi. Lynch sendromu, yüz binlerce kişiyi etkileyen genetik bir hastalık olup, yaşamın erken dönemlerinde birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.