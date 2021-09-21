36 yıl arayla iki ayrı "Afgan kız", aynı hikaye: Yaşananlar yürek parçalayıcı

Teknik açıdan bakıldığında, fotoğraflar çok farklı. Ancak iki Afgan kız arasında hem fiziksel hem de tarihi açıdan çarpıcı benzerlikler var: ikisinin de yoğun yeşil gözleri var ve kırmızı bir başörtüsü takıyorlar.

Birlikte bakıldığında, iki fotoğraf Afganistan'daki yabancı güçlerin tekrarlanan işgallerinin başarısızlığını temsil ediyor ve bu da Afganistan’ı gezegendeki en istikrarsız bölgelerden biri haline getiriyor.