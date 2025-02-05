37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize

''Hatırladığım son şey, triyajdan geçerken bayıldığımdı. Bilincimin gidip geldiği bir zaman aralığında göğsümde büyük bir baskı hissettim. Uyandığımda ise karnım boştu. İlk başta çok korktum ancak eşim, bana bebeğimizin fotoğrafını gösterdiğinde rahatladım'' diyen 30 yaşındaki kadın, sözlerine ''Hamileliğin riskli olduğunu biliyordum ama kardiyoloğumla yaptığım kontrollerde her şey yolundaydı" şeklinde devam etti.