37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize
Göğüs ağrısı nedeniyle acil servise kaldırılan 30 yaşındaki Natasha Sokunbi, hastaneye getirildikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. 14 dakika boyunca kalbi duran Sokunbi, 30 kişilik bir ekip tarafından hemen sezaryan doğuma alındı. Solunum desteği ve göğüs kompresyonları uygulanan hamile kadının bebeği kurtarıldı. Doğum sonrası komaya giren Natasha Sokunbi ise gözlerini, günler sonra açtı.
Kızıyla ancak 3 gün sonra tanışabilen Natasha Sokunbi, ''Doktorlar Beau'yu doğurduğunda kalbim atmıyordu. Neredeyse ölüyordum, eğer şu an hayattaysam doktorlar sayesinde'' diyerek, sağlık personellerine duyduğu minneti dile getirdi.