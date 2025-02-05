37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize

Göğüs ağrısı nedeniyle acil servise kaldırılan 30 yaşındaki Natasha Sokunbi, hastaneye getirildikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. 14 dakika boyunca kalbi duran Sokunbi, 30 kişilik bir ekip tarafından hemen sezaryan doğuma alındı. Solunum desteği ve göğüs kompresyonları uygulanan hamile kadının bebeği kurtarıldı. Doğum sonrası komaya giren Natasha Sokunbi ise gözlerini, günler sonra açtı.

37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize - 1

Kızıyla ancak 3 gün sonra tanışabilen Natasha Sokunbi, ''Doktorlar Beau'yu doğurduğunda kalbim atmıyordu. Neredeyse ölüyordum, eğer şu an hayattaysam doktorlar sayesinde'' diyerek, sağlık personellerine duyduğu minneti dile getirdi.

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37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize - 2

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlisi Dr. Andrew Bennett, ''Buna benzer vakalarda hem annenin hem bebeğin hayatta kalması nadiren görülen bir durumdur. Gerçekten bir mucizeye şahit olduk'' dedi.

37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize - 3

''Hatırladığım son şey, triyajdan geçerken bayıldığımdı. Bilincimin gidip geldiği bir zaman aralığında göğsümde büyük bir baskı hissettim. Uyandığımda ise karnım boştu. İlk başta çok korktum ancak eşim, bana bebeğimizin fotoğrafını gösterdiğinde rahatladım'' diyen 30 yaşındaki kadın, sözlerine ''Hamileliğin riskli olduğunu biliyordum ama kardiyoloğumla yaptığım kontrollerde her şey yolundaydı" şeklinde devam etti.

37 haftalık hamile kadının 14 dakika boyunca kalbi durdu, uyandığında bebeği kucağındaydı: Bu gerçekten mucize - 4

Dr. Andrew Bennett, Natasha Sokunbi ve bebeğinin gerçekten şanslı olduklarını ifade etti.

Natasha'nın geçirdiği hayati müdahale, resüsitatif histerotomi adıyla biliniyor. Bu işlem; akciğerlere hava pompalamak ve defibrilatörle kalp şoku uygulamak gibi adımlar içeriyor. 

Olayda görev alan kahraman sağlık görevlilerine, Kuzey Midlands NHS Vakfı Üniversite Hastaneleri tarafından ödül verildi.

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