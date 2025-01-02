37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti

Kanser en korkulan hastalıklardan biri ve dünya genelinde 20 milyon yeni kanser vakası görülürken, bu rakamın 2050'de yüzde 77'lik artışla 35 milyona çıkması öngörülüyor. Önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan kanserde erken teşhis hayati önem taşıyor. Bu nedenle düzenli olarak tarama testleri yapılması gerekiyor. Kendisinde 4. evre kolon kanseri olduğunu tespit eden bir Jinekolog Dr. Lauren Juyia, kanserin 2 önemli belirtisine dikkat çekti.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 1

Vücudun hemen her organında anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyerek, diğer organlara yayılmasıyla başlayabilen geniş bir hastalık grubu olarak tanımlanan kanser, dünyada en çok öldüren ikinci hastalık olarak biliniyor.

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37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 2

Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişi kansere yakalanıyor.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 3

Türkiye'de erkelerde en sık görülen kanser tipleri akciğer, prostat, bağırsak, mide ve mesane kanseri iken kadınlarda meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanseri olarak bilinir.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 4

GENETİK YATKINLIK VE SAĞLIKSIZ YAŞAM

Kanser hastalığını tetikleyen pek çok neden bulunuyor. Genetik yatkınlık, sağlıksız beslenme, hareketsizliki stres gibi olumsuz nedenler kansere yakalanma riskini artırabiliyor.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 5

Kanser hastalığının nedenlerinden birinin; genetik yatkınlık yani ailedeki hastalık geçmişi olduğu belirtilirken, sigara ve alkol kullanımı, yoğun güneş ışınına maruz kalma, radyasyon ile kanserojen olarak anılan bazı kimyasallara maruz kalma, çeşitli virüsler, kötü beslenme alışkanlıkları ve hava kirliliği gibi dış faktörlerin de kansere neden olduğu biliniyor.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 6

ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kanser hastalığında erken tanı hayati önem taşıyor. Kendisinde 4. evre kolon kanseri olduğunu tespit eden bir Jinekolog Dr. Lauren Juyia, sadece 2 "hafif semptomun" kendisine tanı koymada yardımcı olduğunu söyledi.


37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 7

Dr. Lauren Juyia, 2022 yılında 37 yaşındayken belirtileri kendisi fark ettikten sonra kanser olduğu teşhisini aldı.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 8

Jinekolog, keşfine yol açan uyarı işaretleri konusunda farkındalık yaratmak için başlangıçta basit gibi görülen belirtileri paylaşarak diğer insanların da aynı hatayı yapmaması istiyor.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 9

Ağustos 2022'de yorgun hissetmeye başladığını açıklayan Dr. Juyia bunun sadece yaşlanmanın bir parçası ve iki çocukla yoğun bir hayat yaşadığına bağladığını söyleyerek pelvik bölgesinde ağırlık hissetmeye başladığında bir şeylerin yanlış olduğunu anlattı.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 10

Bu "ağırlık" hissi daha sonra kitleye dönüştü" diyen Dr. ultrasonla için randevu aldı. Orada da yumurtalığının yakınında normalden büyük kitleler olduğu ortaya çıktı, sonrasında ise kolon kanseri olduğunu öğrendi.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 11

DOKTOR 2 ÖNEMLİ BELİRTİYE DİKKAT ÇEKTİ

Good Morning America'ya konuşan Dr. o anları şöyle aktardı:

"Kadın doğum alanında bir geçmişim var, hamileliğin haftalarına göre boyutu tanımlıyoruz ve ben de bu görüntülerde kendimde bir kitle gördüm. 2 hafta içinde vücudumda bu kitlenin hızla büyüdüğünü fark ettim. Bu kadar hızlı büyüyen kitlenin iyi huylu olma ihtimali yok. Önce kitlelerin konumu nedeniyle yumurtalık kanseri olduğumu düşündüm. Eylül 2022'de yumurtalıklarına, rahmine, omentuma, apandisite ve karın bölgesine yayılan kitleleri çıkarmak için ameliyat oldum.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 12

Ancak ameliyata rağmen pelvik ağrıları ve yorgunluğunun devam ettiğini söyleyen Juyia, başka bir belirtinin olmadığını da ekleyerek yorgunluğunun nedenini de 2 çocuk ve iş hayatına bağladığını ifade etti.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 13

Çok geçmeden bu ağrıların nedeni ortaya çıktı, Juyia'ya 4. evre kolon kanseri teşhisi konuldu.

Kolon veya bağırsak kanserinin tipik belirtileri olan dışkıda değişiklikler, mide ağrıları ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtilerin hiçbiri ise Juyia'da ortaya çıkmadı.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 14

Önce kemoterapiye başladı, ardından ameliyat oldu. Yaşadığı bu deneyim ise onun bir farkındalık yaşamasına neden oldu.

37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti - 15

Bu deneyim, iki çocuk annesini, hastalığın erken belirtileri olan kalıcı yorgunluk ve "pelvik ağırlık" gibi durumlar konusunda daha fazla farkındalık kazandırmaya yöneltti. Aynı zamanda, genç bireylerin de bu tür belirtilere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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