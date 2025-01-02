37 yaşında 4. evre kolon kanseri olan doktor açıkladı: 2 işaret kendine teşhis koymasına yetti
Kanser en korkulan hastalıklardan biri ve dünya genelinde 20 milyon yeni kanser vakası görülürken, bu rakamın 2050'de yüzde 77'lik artışla 35 milyona çıkması öngörülüyor. Önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan kanserde erken teşhis hayati önem taşıyor. Bu nedenle düzenli olarak tarama testleri yapılması gerekiyor. Kendisinde 4. evre kolon kanseri olduğunu tespit eden bir Jinekolog Dr. Lauren Juyia, kanserin 2 önemli belirtisine dikkat çekti.
Vücudun hemen her organında anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyerek, diğer organlara yayılmasıyla başlayabilen geniş bir hastalık grubu olarak tanımlanan kanser, dünyada en çok öldüren ikinci hastalık olarak biliniyor.