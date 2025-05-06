39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı
İki çocuk annesi Charlotte Coxon, beyin kanseri nedeniyle henüz 39 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Johnny Coxon, hastalığın kolayca fark edilemeyen belirtilerine dikkat çekerek toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor.
Charlotte Coxon’un ilk belirtileri, 2021’in sonlarında başladı. Nedensiz baş ağrıları yaşayan genç kadın, aynı dönemde yazı yazmak ve araç kullanmak gibi günlük işleri yaparken de zorlandığını fark etti. Ocak 2022'de bir televizyon yapımcısı olan Charlotte, aile hekimine başvurduktan sonra kapsamlı kontroller için hastaneye sevk edildi.