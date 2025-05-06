39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı

İki çocuk annesi Charlotte Coxon, beyin kanseri nedeniyle henüz 39 yaşında hayatını kaybetti. Eşi Johnny Coxon, hastalığın kolayca fark edilemeyen belirtilerine dikkat çekerek toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor.

39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı - 1

Charlotte Coxon’un ilk belirtileri, 2021’in sonlarında başladı. Nedensiz baş ağrıları yaşayan genç kadın, aynı dönemde yazı yazmak ve araç kullanmak gibi günlük işleri yaparken de zorlandığını fark etti. Ocak 2022'de bir televizyon yapımcısı olan Charlotte, aile hekimine başvurduktan sonra kapsamlı kontroller için hastaneye sevk edildi.

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39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı - 2

Yapılan taramalar sonucu, Charlotte'a glioblastom teşhisi konuldu. Glioblastom, beyin tümörlerinin en agresif ve ölümcül türlerinden biri olarak biliniyor; hastaların dörtte üçünün bir yıl içinde yaşamını yitirmesine neden oluyor. Charlotte’a, 12 ila 18 ay ömür biçildi.

39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı - 3

Hemen ameliyata alınan genç kadının tümörü cerrahiyle alındı. Operasyonun ardından altı hafta süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulandı. Charlotte'un eşi Johnny Coxon, "Tümörü almanın her şeyi düzelteceğini umuyorduk," dedi.

39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı - 4

Charlotte, hastalığına rağmen hayata tutunmaya kararlıydı. Yerel toplum çalışmalarına katıldı, oğlunun okul gezilerine gönüllü olarak destek verdi ve okulun bağış toplama grubunda aktif rol aldı. 2024 yılına kadar tedavi sürecinde ciddi bir semptom gözlenmedi ve aile birlikte geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirdi.


39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı - 5

Ancak Mart 2024’te yapılan taramalarda tümörün yeniden büyüdüğü tespit edildi. Charlotte’un sağlık durumu hızla kötüleşti. Temmuz ayında şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. 9 Temmuz 2024’te, sevdiklerinin yanında hayata veda etti.

Johnny Coxon, "Charlotte, çocuklarımızı bu sürece hazırlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Thomas ve Anna henüz altı ve üç yaşındaydı. Onlara hem sevgisini verdi hem de duygusal destek sundu. Annelerini çok özlüyorlar ama onun yokluğuna rağmen güçlü kalmaya çalışıyorlar," dedi.


39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı - 6

Aile şimdi, Charlotte’un anısını yaşatmak  farkındalık yaratmak ve bağış toplamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Johnny Coxon, "Charlotte harika bir anneydi, çok neşeliydi ve etrafındaki herkese pozitif enerji verirdi. Onu kaybetmek bizim için tarifsiz bir acı. Şimdi tek amacımız, bu hastalığı durdurabilecek bir tedaviye ulaşmak," ifadelerini kullandı.

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