39 yaşında beyin kanseri nedeniyle öldü: Görmezden geldiği 2 işaret vardı

Ancak Mart 2024’te yapılan taramalarda tümörün yeniden büyüdüğü tespit edildi. Charlotte’un sağlık durumu hızla kötüleşti. Temmuz ayında şiddetli baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. 9 Temmuz 2024’te, sevdiklerinin yanında hayata veda etti.



Johnny Coxon, "Charlotte, çocuklarımızı bu sürece hazırlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Thomas ve Anna henüz altı ve üç yaşındaydı. Onlara hem sevgisini verdi hem de duygusal destek sundu. Annelerini çok özlüyorlar ama onun yokluğuna rağmen güçlü kalmaya çalışıyorlar," dedi.





