Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasadışı madencilik faaliyetleri yürütülen bir maden polis tarafından kapatıldı. Polis madene temel ihtiyaçların girişine de izin vermiyor. İçeride yaklaşık 4 bin madenci olduğu belirtiliyor. Kaçak madencilerin kurtarılması için gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekipleri kurulduğunu bildirildi.

Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu - 1

Güney Afrika'da Stilfontein madenine kazı yapmak için giren binlerce kaçak madenci polis tarafından kapatılan madende su, gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakıldı.

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Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu - 2

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Batı eyaletinin Stillfontein bölgesindeki terkedilmiş bir altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerin kurtarılması için gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekipleri kurulduğunu bildirdi. 

Mchunu, kaçak madencileri kurtarmak için kurulan ekiplerin deneyimli maden kurtarma gönüllülerinden oluştuğunu ve polisle hareket edeceğini belirterek, "Yeraltındakileri çıkarmamız gerekiyor. Uzun yıllardır bu gibi durumlarda insanları kurtarma konusunda deneyime sahipler. Bizim bir parçamız olmayı kabul ettiler" dedi.

Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu - 3

"GEREKİRSE DUMANLA ÇIKARILACAKLAR"

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni'nin kaçak madencilerin gerekirse "dumanla dışarı çıkarılacağı" açıklaması, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, şimdiye kadar 1173 kaçak madencinin yüzeye çıkarak teslim olduğu, binlercesinin ise teslim olmakta direndiği bilgisi paylaşılmıştı.

Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu - 4

Altın ve elmas madeni zengini Güney Afrika Cumhuriyeti'nde terkedilmiş madenler, çoğunlukla "Zama Zama" adı verilen kaçak madencilerin faaliyetlerine sahne oluyor.

Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kaçak madencilerin, sıklıkla farklı suç olaylarına karıştıkları gözleniyor.

Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu - 5
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