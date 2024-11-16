Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yasadışı madencilik faaliyetleri yürütülen bir maden polis tarafından kapatıldı. Polis madene temel ihtiyaçların girişine de izin vermiyor. İçeride yaklaşık 4 bin madenci olduğu belirtiliyor. Kaçak madencilerin kurtarılması için gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekipleri kurulduğunu bildirildi.
Güney Afrika'da Stilfontein madenine kazı yapmak için giren binlerce kaçak madenci polis tarafından kapatılan madende su, gıda ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinden mahrum bırakıldı.