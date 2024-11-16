Binlerce işçi madene hapsedildi: Güney Afrika'da kaçak madenciler için kurtarma ekibi kuruldu

Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Batı eyaletinin Stillfontein bölgesindeki terkedilmiş bir altın madeninde mahsur kalan kaçak madencilerin kurtarılması için gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekipleri kurulduğunu bildirdi.

Mchunu, kaçak madencileri kurtarmak için kurulan ekiplerin deneyimli maden kurtarma gönüllülerinden oluştuğunu ve polisle hareket edeceğini belirterek, "Yeraltındakileri çıkarmamız gerekiyor. Uzun yıllardır bu gibi durumlarda insanları kurtarma konusunda deneyime sahipler. Bizim bir parçamız olmayı kabul ettiler" dedi.