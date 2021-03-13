4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi

Arkeologlar, İspanya'nın La Almoloya kentinde bir kadın ve erkeğin kalıntılarını ortaya çıkardı. Eski bir Tunç Çağı sarayının tabanının altında yapılan keşifte, kadının gümüş bir taç, bilezik ve değerli cenaze eşyalarıyla birlikte, erkeğin ise nispeten daha ucuz nesnelerle gömüldüğü görüldü. Bölgedeki diğer mezarlarda bulunan taçların da genellikle kadınlara ait olduğunu belirten uzmanlar, son bulguların 4 bin yıl önce hüküm süren El Argar medeniyetinin kadın hükümdarlar tarafından yönetildiğini doğruladığını açıkladı.

ntv.com.tr 13.03.2021 - 07:02

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 1

TARİHİ DEĞİŞTİREN KEŞİF

Özerk Barselona Üniversitesi'nden (UAB) araştırmacılar, Murcia bölgesindeki La Armoroya sarayının tabanında tarihi değiştirebileek bir keşfe imza attı.

25-30 yaşları arasında bir kadın ve 35-40 yaşları arasındaki bir erkeğin gömüldüğü mezar ortaya çıktı. Kadının paha biçilemeyen gümüş bir taç, bilezik ve bazı cenaze eşyalarıyla birlikte gömüldüğü görüldü.

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 2

DĞERLİ EŞYALARIN NEREDEYSE HEPSİ KADINA AİT

Antiquities adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın baş yazarı Vincent Gal,  keşfin yönetici sınıfın siyasi ve ekonomik gücü hakkında detaylı bilgiler sağladığını ifade ederek, “Büyük bir çömlekte bulunan cenazelerin yanında yaklaşık 30 değerli ve prestijli eşya bulduk ve bunların birçoğunun kadına ait olduğunu gördük.
4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 3

Mücevher ve kişisel eşyalardan oluşan eksiksiz bir koleksiyon vardı: bilezikler, kulak tıkaçları, kolyeler, ve hayvan tasvirleri içeren kitap..En dikkat çekeni ise kadının başındaki gümüş taçtı” ifadelerini kullandı. 

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 4

Bununla birlikte araştırmacılar, kazı alanında daha önceki yıllarda bulunan zengin kadınlara ait taçlarla son bulunan tacın karşılaştırdığını belirtti. Sonuçlar, yeni tacın diğerlerinden çok daha özel şekillere sahip olduğu görüldü. 

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 5

KADINLARIN YÖNETİCİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Çalışmanın oratak yazarı Christina Refuete, taçların ve değerli materyallerin erkeklerin değil kadınların mezarlarında yer almasının onların toplumda yönetici olduklarının göstergesi olduğunu ifade etti. Refuete, “El Argar'daki seçkin kadınların mezarlarında bulunan cenaze malzemelerinin lüksü, taçların özel bir önem taşıdığını ve bu kadınların bazı yerleşim yerlerinin hükümdarlığında önemli bir rol oynadığını gösteriyor” dedi. 

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 6

Max Planck Enstitüsü'nde yapılan genetik analizlere göre mezara gömülen kişiler Milattan Önce 17. yüzyılın ortalarında aynı anda veya yakın zamanlarda öldü.  Kadının ölüm anında akciğer enfeksiyonu olduğunu gösterebilecek kaburga izlerini görüldü. Erkeğin ise yoğun fiziksel aktivite gerektiren bir işle uğraştığını gösteren kemik aşınmaları tespit edildi. 

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 7

900 GÜNLÜK ÜCRETE EŞDEĞER

Diğer taraftan, taçtaki gümüşün toplam ağırlığı yaklaşık 230 gram olduğu ve M. Ö. 18. yüzyılın ilk yarısında Babil'in hükümdarı Hammurabi zamanında kullanılan para birimi olan 27,5 şekele eşdeğer olduğu açıklandı. (El Algar medeniyeti ile hemen hemen aynı dönemde). 

4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi - 8

Bu nedenle, La Almoloya'da bulunan gümüş tacın, yaklaşık 938 günlük maaş veya 3 bin 350 kilogram arpayla aynı ekonomik değere sahip olduğu açıklandı.

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