4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi

KADINLARIN YÖNETİCİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ

Çalışmanın oratak yazarı Christina Refuete, taçların ve değerli materyallerin erkeklerin değil kadınların mezarlarında yer almasının onların toplumda yönetici olduklarının göstergesi olduğunu ifade etti. Refuete, “El Argar'daki seçkin kadınların mezarlarında bulunan cenaze malzemelerinin lüksü, taçların özel bir önem taşıdığını ve bu kadınların bazı yerleşim yerlerinin hükümdarlığında önemli bir rol oynadığını gösteriyor” dedi.