4 bin yıllık Bronz Çağı medeniyetinde hükümdarların kadın olduğu keşfedildi

ntv.com.tr 13.03.2021 - 07:02
Özerk Barselona Üniversitesi'nden (UAB) araştırmacılar, Murcia bölgesindeki La Armoroya sarayının tabanında tarihi değiştirebileek bir keşfe imza attı.
25-30 yaşları arasında bir kadın ve 35-40 yaşları arasındaki bir erkeğin gömüldüğü mezar ortaya çıktı. Kadının paha biçilemeyen gümüş bir taç, bilezik ve bazı cenaze eşyalarıyla birlikte gömüldüğü görüldü.
Mücevher ve kişisel eşyalardan oluşan eksiksiz bir koleksiyon vardı: bilezikler, kulak tıkaçları, kolyeler, ve hayvan tasvirleri içeren kitap..En dikkat çekeni ise kadının başındaki gümüş taçtı” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte araştırmacılar, kazı alanında daha önceki yıllarda bulunan zengin kadınlara ait taçlarla son bulunan tacın karşılaştırdığını belirtti. Sonuçlar, yeni tacın diğerlerinden çok daha özel şekillere sahip olduğu görüldü.
Çalışmanın oratak yazarı Christina Refuete, taçların ve değerli materyallerin erkeklerin değil kadınların mezarlarında yer almasının onların toplumda yönetici olduklarının göstergesi olduğunu ifade etti. Refuete, “El Argar'daki seçkin kadınların mezarlarında bulunan cenaze malzemelerinin lüksü, taçların özel bir önem taşıdığını ve bu kadınların bazı yerleşim yerlerinin hükümdarlığında önemli bir rol oynadığını gösteriyor” dedi.
Max Planck Enstitüsü'nde yapılan genetik analizlere göre mezara gömülen kişiler Milattan Önce 17. yüzyılın ortalarında aynı anda veya yakın zamanlarda öldü. Kadının ölüm anında akciğer enfeksiyonu olduğunu gösterebilecek kaburga izlerini görüldü. Erkeğin ise yoğun fiziksel aktivite gerektiren bir işle uğraştığını gösteren kemik aşınmaları tespit edildi.
Diğer taraftan, taçtaki gümüşün toplam ağırlığı yaklaşık 230 gram olduğu ve M. Ö. 18. yüzyılın ilk yarısında Babil'in hükümdarı Hammurabi zamanında kullanılan para birimi olan 27,5 şekele eşdeğer olduğu açıklandı. (El Algar medeniyeti ile hemen hemen aynı dönemde).
Bu nedenle, La Almoloya'da bulunan gümüş tacın, yaklaşık 938 günlük maaş veya 3 bin 350 kilogram arpayla aynı ekonomik değere sahip olduğu açıklandı.