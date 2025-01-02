4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi?

GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR

Bu yıl ayrıca Ağustos ayında Brezilya’da Voepass tarafından işletilen bir ATR72 tipi uçakta 62 kişinin hayatını kaybettiği trajedi de unutulmadı. Her ne kadar son olaylar yolcu korkusunu artırsa da, uzmanlar uçmanın hala diğer ulaşım türlerinden çok daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor.