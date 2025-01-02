4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi?

Son günlerde art arda yaşanan uçak kazaları havacılık güvenliği konusundaki endişeleri arttırdı. 2024 yılında dünya genelinde gerçekleşen 10 uçak kazasında 282 kişi hayatını kaybederken, bunların 200'den fazlası bir hafta içinde yaşandı. Son olaylar yolcu korkusunu artırsa da, uzmanlar uçmanın hala diğer ulaşım türlerinden çok daha güvenli olduğuna dikkat çekti.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 1

Dünyada 2024 yılında meydana gelen uçak kazaları, sivil havacılık sektörüne damga vurdu.

Bu yılın en büyük havacılık olayları Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'da kayda geçti.

Ancak özellikle  son dört gün içinde yaşanan uçak kazalarında 200’den fazla yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. 

DÜNYA HABERLERİ

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 2

AZBERBAYCAN UÇAK KAZASI

İlk olarak 25 Aralık günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Grozni kentine giden Azerbaycan Hava Yolları'nın J2-8243 sefer sayılı “Embraer” tipi yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Rus hava savunma sistemi tarafından vuruldu, acil inişe geçtiği Kazakistan'ın Aktau kentinde düştü.Uçaktaki 39 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise kurtuldu.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 3

Bu trajediden sadece dört gün sonra, 29 Aralık'ta Tayland'ın Bangkok kentinden havalanan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı yolcu uçağı, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Muan Uluslararası Havalimanına iniş takımları kapalı bir şekilde gövdesi üzerine indikten sonra duvara çarptı.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 4

EN ÖLÜMCÜL KAZA

Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda 4'ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybetti, 2 kabin görevlisi ise hastanede tedavi altına alındı.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 5

Bu olaylar, havacılık için oldukça zor bir yılın sonunda geldi. Daha önce Japonya Havayolları'na (JAL) ait yolcu uçağı, 2 Ocak'ta Tokyo'daki Haneda Havalimanında Sahil Güvenlik uçağı ile çarpıştı.

379 kişinin tamamı kurtarılırken, uçak alev topuna döndü. Sahil güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i ise hayatını kaybetti.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 6

GÜVENLİĞİ TARTIŞILIYOR

Bu yıl ayrıca Ağustos ayında Brezilya’da Voepass tarafından işletilen bir ATR72 tipi uçakta 62 kişinin hayatını kaybettiği trajedi de unutulmadı. Her ne kadar son olaylar yolcu korkusunu artırsa da, uzmanlar uçmanın hala diğer ulaşım türlerinden çok daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 7

2024’te havacılık kazalarında hayatını kaybedenlerin toplamı yaklaşık 280’e ulaştı. Bu sayı, karayollarında sadece iki saat içinde yaşanan kayıplara eşit.

Uzmanlar, havacılık güvenliğinin son yıllarda daha da iyileştiğini vurguluyor. Örneğin, 2023 yılında hiçbir tarifeli yolcu jeti ölümcül kazaya karışmadı.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 8

Havacılık güvenliği uzmanı Adrian Young’a göre, kazaların ve ölümlerin sayısı tarihin en düşük seviyelerinde. Ancak her kaza, gelecekteki güvenlik önlemleri için kritik dersler içeriyor.

Örneğin, Japonya Havayolları uçağındaki herkesin kurtulması, 40 yıl önce Britanya Havayolları’nın ölümcül kazasından sonra alınan tedbirlerle doğrudan ilişkilendiriliyor.

4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi? - 9

Kore’deki müfettişler, Jeju Air’in enkazında yeni güvenlik adımlarına ışık tutabilecek kanıtlar arıyor. Öte yandan, Azerbaycan Havayolları kazasıyla ilgili incelemeler, çatışma bölgelerinde uçmanın artan tehlikelerine odaklanıyor.

Uçağın Çeçenistan’a iniş yapmaya çalışırken hava savunma sisteminin hedefi olduğu iddiaları araştırılıyor.

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