4 günde iki kaza, 200'den fazla can kaybı: Endişeler arttı, havayolu hala güvenli mi?
Son günlerde art arda yaşanan uçak kazaları havacılık güvenliği konusundaki endişeleri arttırdı. 2024 yılında dünya genelinde gerçekleşen 10 uçak kazasında 282 kişi hayatını kaybederken, bunların 200'den fazlası bir hafta içinde yaşandı. Son olaylar yolcu korkusunu artırsa da, uzmanlar uçmanın hala diğer ulaşım türlerinden çok daha güvenli olduğuna dikkat çekti.
Dünyada 2024 yılında meydana gelen uçak kazaları, sivil havacılık sektörüne damga vurdu.
Bu yılın en büyük havacılık olayları Güney Kore, Brezilya, Kazakistan, Nepal, Malavi, Tayland, İran, Kanada, Japonya ve Singapur'da kayda geçti.
Ancak özellikle son dört gün içinde yaşanan uçak kazalarında 200’den fazla yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.