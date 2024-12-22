4 milyonda 1 görülüyor: Bu hastalığa yakalanan en fazla 20 yıl hayatta kalabiliyor
Sadece 4 milyonda 1 görülen bir hastalık olan Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu'nda maksimum yaşam süresi, 20 yıl olarak biliniyor. Çocukları mevcut yaşından 8 kat daha büyük gösteren bu genetik rahatsızlıkta, hücresel stres artıyor ve DNA hasarı oluşuyor. İlk 46 kromozomla birlikte oluşan bu hastalığın, telomer zincirin kısalığından kaynaklandığı biliniyor.
Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu, çok nadir görülen, erken yaşlanma ile karakterize edilen genetik bir hastalıktır. Bu hastalık, genellikle 18-24 ay arasında çocuklarda belirginleşmeye başlar ve zamanla hızla ilerleyen yaşlanma süreci ile tanınır. Progeria, kalıtsal değildir ve sporadik bir mutasyon sonucu ortaya çıkar.