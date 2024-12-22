4 milyonda 1 görülüyor: Bu hastalığa yakalanan en fazla 20 yıl hayatta kalabiliyor

Yüzdeki belirgin yaşlanma belirtileri arasında küçük çene yapısı, çıkık burun, büyük baş, ince dudaklar, büyümüş gözler ve büyük bir alın yer alır. Cilt, ince, kuru ve kırışıklıdır. Ayrıca vücutta ince damarlar gözle görülür hale gelir. Çocuklar, saç dökülmesi ve kelliğe bağlı olarak vücut kıllarının kaybını yaşayabilirler. Eklem hareketliliği azalır ve zamanla kemik deformasyonları ve osteoartrit gelişebilir.

Progeria’lı bireylerde erken yaşta atardamar sertliği gelişir. Bu durum kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler sorunlara zemin hazırlayabilir.