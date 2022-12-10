4 üniversite öğrencisi uykularında vahşice öldürüldü: Polis katili bulmak için yardım istedi

KATİL BİR AYDIR BULUNAMADI

Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin(20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) geçen ay evlerinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili çok az ayrıntı bilinirken polis hala şüpheliyi ya da cinayet silahını bulamadı. Adli tıp tarafından yapılan otopsiler, dört öğrencinin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve saldırının muhtemelen onlar uyurken başladığını belirledi.