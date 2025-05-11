4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış

Güneşlenmeyi çok seven 46 yaşındaki Jane Murray, yıllar süren ihmalkârlığın ardından kolundaki masum görünen bir benin aslında ölümcül bir cilt kanserine işaret ettiğini öğrendi.

4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış - 1

Dublin’de yaşayan ve bir çocuk annesi olan Murray, dört yıl boyunca kolundaki büyük beni görmezden geldi. Ancak bir hemşire arkadaşının uyarısıyla geçtiğimiz yıl aile hekimine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından ben hastanede çıkarıldı ve analiz için İngiltere'deki önde gelen bir melanom uzmanına gönderildi.

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4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış - 2

Murray’e, cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan ikinci evre melanom teşhisi konuldu. Araştırmalara göre, bu evrede yakalanan hastaların yaklaşık %15’i beş yıldan fazla yaşamıyor.

Şubat ayında yapılan ameliyatla kolundaki büyük bir deri parçası ve bazı lenf bezleri alındı. Cerrahlar, derin dokulara ulaşan kanseri temizlemek için 77 dikiş gerektiren büyük bir kesi yaptı.

4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış - 3

“Uyandığımda beklediğimden çok farklı bir sonuçla karşılaştım. Kolumun büyük bir kısmı gitmişti,” diyen Murray, 23 Nisan’da kanserden tamamen arındığını öğrendi.

İyileşmesinin ardından sekiz hafta geçen Murray, başta güneş yanığı olmak üzere cilt sağlığına yönelik riskler hakkında kamuoyunu uyardı:

“Güneşi çok severdim. Tatillerde sabahtan akşama kadar güneşin altındaydım. SPF 30 kullandığımı sanırdım ama sonrasında iki faktörlü ürünlere geçiyordum. Kocam bile ‘Güneşte kavruluyorsun’ derdi.”


4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış - 4

“Şimdi geri dönüp baktığımda, gerçekten buna değmezmiş,” diyerek pişmanlığını dile getiren Murray, benlerinde değişiklik fark eden kişilere doktor kontrolü çağrısında bulundu: “Eğer bir ben size tuhaf geliyorsa, kontrol ettirmekten çekinmeyin. Bu sizi aptal yapmaz, hayat kurtarabilir.”

4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış - 5


Cancer Research UK’e göre, Birleşik Krallık’ta her yıl 2.000’den fazla insan melanom nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar, sadece beş ciddi güneş yanığının bile cilt kanseri riskini ciddi oranda artırdığına dikkat çekiyor.

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