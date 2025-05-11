4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış
Güneşlenmeyi çok seven 46 yaşındaki Jane Murray, yıllar süren ihmalkârlığın ardından kolundaki masum görünen bir benin aslında ölümcül bir cilt kanserine işaret ettiğini öğrendi.
Dublin’de yaşayan ve bir çocuk annesi olan Murray, dört yıl boyunca kolundaki büyük beni görmezden geldi. Ancak bir hemşire arkadaşının uyarısıyla geçtiğimiz yıl aile hekimine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından ben hastanede çıkarıldı ve analiz için İngiltere'deki önde gelen bir melanom uzmanına gönderildi.