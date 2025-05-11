4 yıl boyunca görmezden geldi, cilt kanseri çıktı: İlk işareti kolundaymış

Murray’e, cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan ikinci evre melanom teşhisi konuldu. Araştırmalara göre, bu evrede yakalanan hastaların yaklaşık %15’i beş yıldan fazla yaşamıyor.



Şubat ayında yapılan ameliyatla kolundaki büyük bir deri parçası ve bazı lenf bezleri alındı. Cerrahlar, derin dokulara ulaşan kanseri temizlemek için 77 dikiş gerektiren büyük bir kesi yaptı.