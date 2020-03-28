900’ü aşkın corona virüs vakasının olduğu Hindistan’da, şu ana kadar 20 kişi yaşamını yitirdi. Salgına neden olduğu öne sürülen 70 yaşındaki Baldev Singh isimli bir din adamı, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Söz konusu kişinin corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkmasının ardından 20 köyden yaklaşık 40 bin kişi karantinaya alındı.
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ntv.com.tr 28.03.2020 - 15:35| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 16:16
900’ü aşkın corona virüs vakasının olduğu Hindistan’da, şu ana kadar 20 kişi yaşamını yitirdi.
1,3 milyar kişinin yaşadığı ülkede, test sayısının artmasıyla birlikte bu rakamların katlanabileceği belirtiliyor.
Pencap eyaletinde binlerce kişi corona virüs şüphesiyle karantina altına alındı.
Salgına neden olduğu öne sürülen 70 yaşındaki Baldev Singh isimli bir din adamı, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İtalya ve Almanya ziyaretlerinin ardından kendisini karantinaya almayan din adamı, onbinlerce kişinin katıldığı Hola Mohalla festivalinde bulunmuştu.
Sözkonusu kişinin corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkmasının ardından 20 köyden yaklaşık 40 bin kişi karantinaya alındı.
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