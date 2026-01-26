40 günde devr-i alem, Fransız denizci rekor kırdı
26.01.2026 09:33
Erdem Güzel
Fransız denizci Thomas Coville dünya çevresini 40 günde dolaşarak rekor kırdı, Jules Verne Kupası'na hak kazandı.
40 GÜNDE DÜNYA TURU
Fransız denizci Thomas Coville, dünya çevresini "Sodebo Ultim 3" adlı yelkenlisiyle dolaşarak bir rekora imza attı. 6 kişilik ekibiyle birlikte imkansızı başaran Coville, dünyanın çevresini 40 gün 10 saat 45 dakika 50 saniye'de dolaşarak bunu yelkenliyle en hızlı başaran isim oldu.
ÖNCEKİ REKORU 13 SAAT GELİŞTİRDİ
Coville, kendisinden önce 2017'de kırılan rekoru 13 saat geliştirdi. Yolculuğuna 15 Aralık'ta Fransa'nın batısındaki Ushant adasından başlayan Thomas Coville, 4 gün'de ekvatora, 11 günde de Ümit Burnu'na ulaştı. 17. günde Avustralya'ya ulaşan Coville buradan Pasifik Okyanusu'na açıldı. Pasifik'i 7 gün 12 saatte geçen Fransız denizci, Horn Burnu'nu geçerek Atlantik Okyanusu'na çıktığında kötü hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.
FIRTINA NEDENİYLE YOLU UZADI
Güney Atlantik'te rotalarını uzatmak zorunda kalan ekip, bitiş çizgisine yaklaştıkça Fransa'nın batısını etkisi altına alan Ingrid Fırtınası'na karşı koydu. Coville ve ekibinin Ingrid Fırtınası nedeniyle yollarını uzatmalarının kırdıkları rekoru daha da geliştirmelerine engel olduğu belirtildi.
Fırtınayı dümen muhafazasının kaybı dışında hasarsız atlatan "Sodebo Ultim 3", Ushant adasına son yaklaşım için saatte 55 km hıza kadar çıktı ve rekor sürede devr-i alemi tamamlayarak Jules Verne Kupası'na da talip oldu.
JULES VERNE KUPASI'NA HAK KAZANDI
Jules Verne Kupası, mürettebat büyüklüğü konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, her tür yatla dünyanın etrafını en hızlı şekilde dolaşanlara verilirken Thomas Coville ve ekibi 45 bin 568 kilometrelik yolculuğu 40 gün 10 saat 45 dakika 50 saniye'de tamamlayarak bu ödüle hak kazandı.