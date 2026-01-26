40 günde devr-i alem, Fransız denizci rekor kırdı

Güney Atlantik'te rotalarını uzatmak zorunda kalan ekip, bitiş çizgisine yaklaştıkça Fransa'nın batısını etkisi altına alan Ingrid Fırtınası'na karşı koydu. Coville ve ekibinin Ingrid Fırtınası nedeniyle yollarını uzatmalarının kırdıkları rekoru daha da geliştirmelerine engel olduğu belirtildi.

Fırtınayı dümen muhafazasının kaybı dışında hasarsız atlatan "Sodebo Ultim 3", Ushant adasına son yaklaşım için saatte 55 km hıza kadar çıktı ve rekor sürede devr-i alemi tamamlayarak Jules Verne Kupası'na da talip oldu.