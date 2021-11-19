40 metreden 3 metreye çekildi: Güney Kore’de plajlar yoğun inşaat ve küresel ısınma nedeniyle yok oluyor

Ancak, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Sacheonjin konuk evini işleten Choi Jong-min, Ağustos ayındaki bir tayfun da dahil olmak üzere bu yıl yüksek dalgaların plajın büyük bölümlerini yıkamasıyla şok oldu.

Choi, konuk evinde pencereden dışarı bakarak, "Sular hiç bu kadar yakın olmamıştı ve son 12 yıldır dalgalar hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Burası sakin dalgalarıyla ünlüydü, ama bakın, şimdi dalga boyları çok yüksek” dedi.