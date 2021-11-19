40 metreden 3 metreye çekildi: Güney Kore’de plajlar yoğun inşaat ve küresel ısınma nedeniyle yok oluyor

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 19.11.2021 - 11:29
Güney Kore'nin Sacheonjin plajının kristalimsi mavi suyu ve yumuşak kumu, sakin bir deneyim arayan sörfçüler ve tatilciler tarafından yıllardır tercih ediliyor.
Ancak, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Sacheonjin konuk evini işleten Choi Jong-min, Ağustos ayındaki bir tayfun da dahil olmak üzere bu yıl yüksek dalgaların plajın büyük bölümlerini yıkamasıyla şok oldu.
Choi, konuk evinde pencereden dışarı bakarak, "Sular hiç bu kadar yakın olmamıştı ve son 12 yıldır dalgalar hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Burası sakin dalgalarıyla ünlüydü, ama bakın, şimdi dalga boyları çok yüksek” dedi.
Yetkililer ve bölge sakinleri, hızlı ekonomik genişlemenin Güney Kore'nin en popüler plajlarından bazılarını yok ettiğini açıkladı. Bu durum, yükselen su seviyelerine ve öngörülemeyen hava koşullarına neden olan iklim değişikliği nedeniyle şiddetlendi.
Bu erozyon, yakındaki bir elektrik santraline kömür sağlamak için tasarlanmış yüzer bir iskelenin inşasıyla kısmen daha da kötüleşti.
Santrale karşı protestolara öncülük eden yerel bir sakin olan Ha Tae-sung, “İnsanlar buraya yüzmeye, balık tutmaya ve deniz tarağı yakalamaya geldiğinden, turizme büyük ölçüde güveniyordu. Ama artık kimse buraya gelemiyor, istiridyeler topluca öldü. Plaj, inşaat nedeniyle gürültülü ve kokuyor” dedi.
Bununla birlikte, Doğu Gangwon eyaletindeki Sacheonjin, Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından ciddi kıyı erozyonu bulunan 43 plajdan biri olarak listeleniyor. Doğu kıyı illeri, şiddetli erozyondan en kötü etkilenen 25 plaja ev sahipliği yapıyor.
Milletvekili Kim Tae-heum, “Hükümetin plaj bakımını hızlandırma konusundaki isteksizliği nedeniyle kıyı erozyonu hızlanıyor. Daha fazla fon sağlamalı ve yönlendirmelidir” dedi.
Diğer taraftan Choi, 2019 yılına kadar Sacheonjin kumsalının 40 metre genişliğinde olduğunu söyledi. Ancak, son yıl dalgaların çarptığı süpürdüğü plaj, yaklaşık 3 metreye kadar daraldı. Ardından, su kumu yutunca bazı işletmeler taşınmak zorunda kaldı. Diğer noktalarda ise yüksekliği 5 metreyi bulan dik kumullar güvenlik endişelerini tetikleyerek turizmi aksattı.
Gangwon eyaletinin araştırmasına liderlik eden profesör Kim In-ho, erken kalkınma planlarının çevre korumalarından yoksun olduğunu ve 1999 Sahil Yönetimi Yasası'nın, ABD ve Japonya gibi yerlerde uygulanan daha sıkı önlemlerin aksine kıyı şeritlerini korumada başarısız olduğunu söyledi.
Kim, Sacheonjin plajının gördüğü hasara ilişkin olarak temelde insan faaliyetlerini suçladı. Buna göre, kıyıya çok yakın inşa edilen binalar ve dalga kıralanlar plajın yok olma sürecinin ana nedeni oldu.
Kim, "Bilimsel olmayan bir şekilde tasarlanmış bu yapılar, dalgaları yoğunlaştırdı ve erozyon ve fırtınalarI azaltmaya yardımcı olan kum tepelerinin altını oydu" dedi.
Diğer taraftan, Kim ile birlikte çalışan bir kıyı mühendisi olan Chang Sung-yeol, bu yılki erozyonun Ağustos ayındaki tayfun ve doğu kuzeydoğudan gelen alışılmadık derecede güçlü dalgalar tarafından ağırlaştığını belirtti.
Devlet tarafından işletilen Kore Hidrografi ve Oşinografi Ajansı'na göre, Güney Kore'nin doğu deniz suları 1980-2020 yılları arasında yılda 3,83 milimetre yükseldi.
Öte yandan, Sacheonjin plajının korunmasından sorumlu yerel bir yetkili olan Lim Won-ik, kumsalın neredeyse yüzde 60'ının erozyonun zirve yaptığı Ağustos ayından bu yana restore edildiğini söyledi. Lim, uzun vadeli kurtarma planları hazırlarken, etkilenen tüm bölgelerde daha fazla kum tedarik etmeyi ve plajları düzleştirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
Ayrıca, Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, güneydoğunun Busan kentindeki ülkenin en işlek plajı Haeundae, 2016'dan bu yana beyaz kumunun yaklaşık dörtte birini hızlı kıyı erozyonu nedeniyle kaybetti. Sacheonjin'in hemen güneyindeki Samcheok'ta, kumsalın kum torbaları yığınları ve kıyı ormanı ile 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geldi.