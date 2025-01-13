40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler

Ameliyat öncesi testi kemoterapi veya radyoterapiye ihtiyacı olmayacağını gösterse de, yakın arkadaşı olan son patoloğu ve tıbbi onkoloğu tedavi planına kemoterapi ve CDK 4/6 inhibitörleri önerdi ve hatta östrojenini azaltmak için ilaç tedavisine başladı. Kanser riskini azaltmak için kadından yumurtalıklarını da çıkarması istendi.



