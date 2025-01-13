40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler

40'lı yaşlarının ortasındaki bir ABD'li doktor, başlangıçta hiçbir belirti olmamasına rağmen meme kanseri teşhisi konma sürecini paylaştı. Hastalığın duygusal ve fiziksel zorluklarını ve normale dönmek için rutine dönmeyi vurgulayarak, iki taraflı mastektomi, kemoterapi ve ilaç tedavisi de dahil olmak üzere tedavi görüyor.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 1

Meme kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplanan 2022 istatistikleri, kadınların yaklaşık %30'unun her yıl meme kanseri teşhisi aldığını ve bugüne kadar 6.70.000'den fazla ölüme neden olduğunu gösteriyor.

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40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 2

ABD'li bir doktor, meme kanserinden etkilenmenin sıkıntılarını ve ayrıca kendi kendine teşhis koyma sürecini paylaşıyor.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 3

40'lı yaşlarının ortasındaki doktor, son yıllık mamografi testine kadar kendini sağlıklı ve dinç görüyordu. Hiçbir önemli belirti görmedi ve meme kanseri olma şansının çok düşük olduğunu varsaydı.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 4

Teşhis konulduğu gün testlerin ve meme radyasyon onkolojisinin yapılmasından daha çok, üç çocuk annesi olarak programının gerisinde kalmaktan endişe duyduğunu açıkladı. Doktorun, meme kanseri olamayacağına inandığı için radyoloji testi önermesine oldukça sinirlendiğini ancak radyolog sonucuyla geri döndüğünde işlerin değiştiğini belirtti.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 5

Doktora sağ göğsünde beş şüpheli kitle ve anormal görünümlü bir lenf nodu teşhisi kondu. Doktor, meme kanseri teşhisi sırasında binlerce hastaya danışmanlık yapmış ve radyolog test sonuçlarını kendisine bildirdiğinde sakin kalmaya çalışmıştı.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 6

Rutin mamogramları takip ettiği için teşhis konmuş olsaydı semptomları daha erken yakalayacağını açıkladı.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 7

Doktor, en büyük iki kitlenin ve lenf nodunun biyopsilerinin meme kanserini doğruladığını ve ardından bilateral mastektomi ve implant rekonstrüksiyonu geçirdiğini söyledi.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 8

Ameliyat öncesi testi kemoterapi veya radyoterapiye ihtiyacı olmayacağını gösterse de, yakın arkadaşı olan son patoloğu ve tıbbi onkoloğu tedavi planına kemoterapi ve CDK 4/6 inhibitörleri önerdi ve hatta östrojenini azaltmak için ilaç tedavisine başladı. Kanser riskini azaltmak için kadından yumurtalıklarını da çıkarması istendi.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 9

Kadın ayrıca yaşadığı çilede, kanseri erken evrelerde bulmanın bile travmasını azaltmadığını belirtti. Düşük riskli meme kanseri olan hastalarına, hastalıklarının onları muhtemelen öldürmeyeceğini ve şu anda radyasyon tedavisi yapmazlarsa, kanser geri gelirse bunu yapabileceklerini çünkü rutin görüntüleme ile muhtemelen erken yakalanacağını sık sık söylediğini vurguladı. Satırlarını düşününce, rutin kontroller sırasında kanserini erken evrelerde bulduğundan endişe ediyordu.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 10

Doktor, ameliyatından kısa bir süre sonra, sadece 2 hafta sonra işe geri döndü çünkü zaman üzerinde kontrol sahibi hissettiği tek zaman buydu. "Bir doktor olarak, hastaları normale dönmek ve zihinlerini teşhisten uzaklaştırmak için mümkün olan en kısa sürede rutinlerine dönmeye teşvik ediyorum," dedi.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 11

Kemoterapiye başladıktan sonra doktor, iş yerinde gün boyunca meme kanseri olan insanlarla nasıl konuştuğu veya onlara nasıl baktığı konusunda endişeliydi ve geceleri kendi kanseri için endişeleniyordu.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 12

"Bu süre zarfında, tek önceliklerim işe gitmek ve çocuklarım için orada olmaktı. Nadiren sosyal olarak dışarı çıktım, dışarıda çok fazla sipariş verdim ve çocuklarım kötü not aldığında üzülmedim.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 13

Kanser beni bir kez olsun kendime öncelik vermeye zorladı ve kanser öncesi önemli görünen şeyler bir kenara atıldı," dedi ve hastalığın düşüncelerini ve önceliklerini nasıl değiştirdiğini açıkladı.

40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler - 14

Doktor ayrıca radyasyonun ona nasıl kilo aldırdığını ve büyük miktarda saç döktüğünü açıkladı.

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