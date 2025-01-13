40 yaşında meme kanseriyle yüzleşen doktor açıkladı: Kanserin belirtisi bile yoktu ama böyle fark ettiler
40'lı yaşlarının ortasındaki bir ABD'li doktor, başlangıçta hiçbir belirti olmamasına rağmen meme kanseri teşhisi konma sürecini paylaştı. Hastalığın duygusal ve fiziksel zorluklarını ve normale dönmek için rutine dönmeyi vurgulayarak, iki taraflı mastektomi, kemoterapi ve ilaç tedavisi de dahil olmak üzere tedavi görüyor.
Meme kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından toplanan 2022 istatistikleri, kadınların yaklaşık %30'unun her yıl meme kanseri teşhisi aldığını ve bugüne kadar 6.70.000'den fazla ölüme neden olduğunu gösteriyor.