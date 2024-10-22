40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi

Azad, Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Taylan ve Kenya gibi ülkeleri de bisikletle gezdiğini anlattı.



Yaklaşık 10 yılda bir bisiklet değiştirdiğini aktaran Azad "Bende iman ve irade var, Allah beni koruyor. Türkiye güzel bir ülke, insaniyet ve iman var. Mescide, market ve pazarlara gittiğimde herkes beni çok iyi karşılıyor, çok iyi insanlar. Çok teşekkür ediyorum" dedi.