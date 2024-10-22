40 yıldır pedal çeviriyor: Dünya barışı için 80 ülke gezdi
İran'da yaşayan 60 yaşındaki Rahmetullah Azad isimli adam, dünya barışına dikkati çekmek için bisikletiyle 40 yılda 80 ülkeyi gezdi. Azad, son olarak Türkiye turu düzenlemek için yeniden yola çıktı.
İran'ın başkenti Tahran yakınlarında yaşayan Rahmetullah Azad, dünyada yaşanan zulüm, adaletsizlik ve savaşlara dikkati çekmek için genç yaşlarında bisikletle gezmeye karar verdi.
Azad, 40 yıldır pedal çevirerek Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında bugüne kadar 80 ülkeyi gezdi.