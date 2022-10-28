400 yıl önce ölen mumyalanmış bebeğin gizemi çözüldü!

Araştırmacılar, vücudun kemiklerinin oluşumunu ve uzunluğunu ve ayrıca diş patlamasının kanıtlarını inceleyerek, çocuğun öldüğünde yaklaşık bir yaşında olduğunu tahmin edebildiler. Kemikler ayrıca, çocuğun iyi beslenmesine rağmen bozuk kaburgalarında raşitik tespih belirtileri bulundu. Bu durum, raşitizm (D vitamini) ve iskorbüt (C vitamini) gibi spesifik vitamin eksiklikleri ile ilişkili hastalıklardan kaynaklanır.