400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor

Karayip ada ülkesi Barbados, 400 yıllık geçmişin ardından Birleşik Krallık ile bağlantılılarını yarın resmen bitiriyor. Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine seçilmiş bir başkanın geçmesiyle cumhuriyetin ilan edileceği törene Britanya tahtının varisi Prens Charles da katılacağı aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 15:05

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 1

1966 yılında İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden ancak şimdiye kadar Jamaika ve Avustralya gibi Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth’in hükümdarlığının sürdüğü Karayip Adası Barbados, cumhuriyeti ilan etmeye hazırlanıyor.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 2

Yarın düzenlenecek tören ile birlikte Cumhuriyeti ilan edecek olan Barbados’ta, Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine Barbados Başkanı Sandra Mason’un geçeceği bildirildi.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 3

Mason’un, Başbakan Mia Mottley'nin arkasında büyük ölçüde sembolik bir figür olarak görev yapacağı aktarıldı.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 4

Mevcut Genel Vali ve kraliçenin Barbados'a atanan temsilcisi olan Mason, Barbados parlamentosu tarafından seçildi.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 5

Kraliçe 2. Elizabeth'in devlet başkanı olarak görevden alınması, eski İngiliz kolonisindeki yaklaşık dört yüzyıllık tarihten bir kopuş anlamına geliyor.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 6

Barbados, yaklaşık 30 yıl sonra cumhuriyet ilan eden ilk İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olurken, yarın yapılacak ve ülkenin 30 Kasım Bağımsızlık Günü'ne denk gelecek kutlama törenlerine Britanya tahtının varisi Prens Charles'ın da katılacağı belirtildi.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 7

300 bin nüfuslu ülkede karar sevinçle karşılanırken, halk sokaklarda kutlamalar gerçekleştirdi.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 8

Seçilen Cumhurbaşkanı Sandra Mason, 30 Kasım'da ingiltere'den bağımsızlığın 55'inci yıldönümünde yemin ederek göreve başlayacak.

400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 9
400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 10
400 yıl sonra gelen bağımsızlık: Barbaros cumhuriyeti ilan ediyor - 11

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