40'lı yaşlara dikkat: Bunamanın erken işareti olabilir

HAFIZA KAYBI

Demansın veya Alzheimer'ın ilk belirtisi hafıza kaybıdır ve bu beyin hastalığının en yaygın belirtilerinden biridir. Bu aşamada, insanlar normalden daha sık bir şeyleri unutma eğilimindedir. Erken demans hastası olan kişiler genellikle yıldönümleri veya doğum günleri gibi önemli şeyleri veya tarihleri ​​unutma eğilimindedir. Bu, 40'lı ve 50'li yaşlardaki kişilerde demansın en yaygın belirtilerinden biridir. Bu nedenle, demansı önlemek için hafıza yardımcılarının ve beyin egzersizlerinin bir zorunluluk olduğu önerilmektedir.





