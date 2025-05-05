40'lı yaşlara dikkat: Bunamanın erken işareti olabilir
Bunama, beyni etkileyen ve zihinsel yeteneklerde belirgin bir düşüşe yol açan ciddi bir hastalıktır. Genellikle hafıza kaybı, düşünme ve karar verme becerilerinde bozulma ile kendini gösterir ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilir. Bu hastalık genellikle ileri yaşlarda görülse de, bazı durumlarda 40’lı yaşlarda da başlayabilir.
Erken belirtiler arasında hafıza problemleri, eşyaları yanlış yerlere koyma, kişilik değişiklikleri, sosyal aktivitelerden uzaklaşma ve zaman-mekân algısında karışıklık yer alır.
Bunama, tek bir belirtiyle ortaya çıkmaz; daha çok bir dizi zihinsel ve davranışsal değişimle kendini gösterir. Beyin hücrelerinin hasar görmesi, kişilerin düşüncelerini net ifade edememesine ve çevresiyle sağlıklı iletişim kuramamasına neden olur.