40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı

Kanada’da yaşayan Rebecca Luna, henüz 40’lı yaşlarının başında erken başlangıçlı Alzheimer hastalığına yakalandı. İki çocuk annesi Luna, hafıza kaybı ve bilinç kaybı gibi belirtiler yaşamaya başladıktan sonra aldığı teşhisle hayatının bambaşka bir yöne gittiğini söylüyor.

40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı - 1

Luna, son iki yıldır hafıza problemleri yaşıyordu. Arkadaş sohbetlerinde bayılmalar, evde ocağı açık unutmalar, kontağı çevirdiğini hatırlamadan arabayı çalıştırmış olması gibi durumlar artınca yardım arayışına girdi.

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40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı - 2

Başlangıçta bu belirtileri perimenopoz, dikkat eksikliği ya da geçmişte yaşadığı alkol bağımlılığıyla ilişkilendirdi. Ancak nörolojik testler ve MRI sonuçları, dokuz ay önce erken başlangıçlı Alzheimer teşhisini doğruladı.

Bu nadir hastalık, Alzheimer vakalarının sadece yüzde 5’ini oluşturuyor ve genellikle 45-65 yaş aralığında ortaya çıkıyor. Luna, “Bu ilerleyen bir hastalık. Çok erken yakaladık ama bir tedavisi yok,” diyor.

40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı - 3

Erken başlangıçlı Alzheimer, hastalığın ileri yaşta görülen türüne kıyasla daha hızlı ilerliyor. Uzmanlara göre, bu hastalığa sahip bireylerde ölüm riski daha yüksek ve komplikasyonlar zatürre, nöbetler ya da yutma güçlüğü gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı - 4

Luna, tanının ardından yaşadığı duygusal süreci ailesiyle paylaşmakta zorlandı. Annesi, ancak doktorun yazılı teşhisini gördükten sonra gerçeği kabul etti. Luna, “İnkar halindeyim ama beynim gerçekleri görmeye zorluyor,” diyerek süreci anlatıyor.

40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı - 5


Sosyal medyada 29 binden fazla takipçiye sahip Luna, TikTok hesabında hem hastalıkla mücadelesini hem de pratik yaşam önerilerini paylaşıyor. Evde dağınıklığı azaltmak, müzik listeleri oluşturmak ve günlük tutmak gibi alışkanlıkların fayda sağladığını belirtiyor. Yakınlarına ise şu mesajı veriyor:

“Alzheimer hastası bir yakınız varsa, onlarla bulundukları noktada buluşun. Onlara inanın, hatırlatmayın. Sadece sarılın ve sevdiğinizi söyleyin.”

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