40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı
Kanada’da yaşayan Rebecca Luna, henüz 40’lı yaşlarının başında erken başlangıçlı Alzheimer hastalığına yakalandı. İki çocuk annesi Luna, hafıza kaybı ve bilinç kaybı gibi belirtiler yaşamaya başladıktan sonra aldığı teşhisle hayatının bambaşka bir yöne gittiğini söylüyor.
Luna, son iki yıldır hafıza problemleri yaşıyordu. Arkadaş sohbetlerinde bayılmalar, evde ocağı açık unutmalar, kontağı çevirdiğini hatırlamadan arabayı çalıştırmış olması gibi durumlar artınca yardım arayışına girdi.