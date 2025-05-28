40'lı yaşlarında Alzheimer oldu: Erken uyarı işaretini stres kaynaklı sandı

Başlangıçta bu belirtileri perimenopoz, dikkat eksikliği ya da geçmişte yaşadığı alkol bağımlılığıyla ilişkilendirdi. Ancak nörolojik testler ve MRI sonuçları, dokuz ay önce erken başlangıçlı Alzheimer teşhisini doğruladı.



Bu nadir hastalık, Alzheimer vakalarının sadece yüzde 5’ini oluşturuyor ve genellikle 45-65 yaş aralığında ortaya çıkıyor. Luna, “Bu ilerleyen bir hastalık. Çok erken yakaladık ama bir tedavisi yok,” diyor.