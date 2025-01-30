40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş

İrlanda'da yaşayan Peter Alexander, unutkanlık probleminin iş hayatını olumsuz etkilemesi sonrası bir nöroloğa gitmeye karar verdi. Yapılan detaylı taramalarda Alexander'a demans teşhisi kondu. 40'lı yaşlarında korkunç hastalığa yakalanmanın şokunu yaşayan talihsiz adam, şimdilerde 56 yaşında ve demansın yıkıcı etkileri nedeniyle hayatının değiştiğini ifade ediyor.

40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş - 1

2018 yılında demans olduğunu öğrenen Peter Alexander, hastaneye gitmesine neden olan bazı semptomlardan söz etti. BBC İrlanda'ya konuşan Alexander, ''İş yerinde teslim tarihlerine uymakta güçlük çekmeye başlamıştım ve toplantılarda doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyordum" dedi.

Konuşmalarında daha filtresiz bir uslüp benimsediğini anlatan Alexander, küfür etme sıklığının arttığını belirtti.

İşaretler sonrası çeşitli testler yaptıran talihsiz adam, ''frontotemporal demans'' olduğunu duyunca şaşkına döndü. Alexander, "Bana artık çalışmamam gerektiği söylendi. Çünkü muhakeme yeteneğim azalmıştı'' dedi.

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40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş - 2

Frontotemporal demans, İngiltere’de her 30 vakadan birinde görülen nadir bir hastalıktır. Bu hastalık; beynin kişiliği, davranışları, dili, planlama ve organizasyon yeteneklerini kontrol eden ön ve şakak loblarına zarar verir.

Hastalar, genellikle kişiliklerinde garip değişiklikler fark ederler. Duyarsızlaşma, olaylara tuhaf yorumlar yapma ve dağınıklık gibi semptomlar görülebilir. Diğer demans türlerinin aksine, frontotemporal demansın hafıza ile ilgili sorunları genellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında fark edilir. Bu da, bireylerin hastalığa dair resmi bir tanı almadan önce yıllarca belirtilerle birlikte yaşayabileceği anlamına gelir.

40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş - 3

Gittikçe daha kaba birine dönüştüğünü anlatan Peter Alexander, ''İnsanlar bana 'Eskiden böyle şeyler konuşmazdın' diyor. Birçok kişi, tavırlarımı anlaşılmaz ve itici buluyor'' ifadelerini kullandı.

40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş - 4

Frontotemporal demans, beyindeki sinir hücrelerinin zarar görmesiyle gelişir. Sinir hücrelerinin kaybı, beynin düzgün çalışmasını engeller ve nihayetinde ölüme yol açar.

40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş - 5

Uzmanlar, hastalığın ortalama yaşam süresinin semptomlar başladıktan sonra 8-10 yıl civarında olduğunu ancak bu sürenin kişiden kişiye değişebileceğini ifade ediyor. Frontotemporal demans, tedavi edilemeyen ve ilerleyici bir hastalıktır, bu nedenle erken teşhis, semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

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