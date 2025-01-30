40'lı yaşlarında demans teşhisi kondu: Bu 3 belirtiyi önemsiz sandı ama hafıza kaybının erken işaretleriymiş

2018 yılında demans olduğunu öğrenen Peter Alexander, hastaneye gitmesine neden olan bazı semptomlardan söz etti. BBC İrlanda'ya konuşan Alexander, ''İş yerinde teslim tarihlerine uymakta güçlük çekmeye başlamıştım ve toplantılarda doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyordum" dedi.

Konuşmalarında daha filtresiz bir uslüp benimsediğini anlatan Alexander, küfür etme sıklığının arttığını belirtti.

İşaretler sonrası çeşitli testler yaptıran talihsiz adam, ''frontotemporal demans'' olduğunu duyunca şaşkına döndü. Alexander, "Bana artık çalışmamam gerektiği söylendi. Çünkü muhakeme yeteneğim azalmıştı'' dedi.