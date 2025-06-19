41 yaşında bunama teşhisi kondu: Hastalığın erken belirtisini anlattı

Demans genellikle yaşlılıkla özdeşleştirilse de, Avustralyalı öğretmen ve araştırmacı Fraser’ın deneyimi bu algıyı sarsıyor. Henüz 41 yaşında genç başlangıçlı demans teşhisi konulan ve bir çocuk babası olan Fraser, hastalığın erken evrelerini ve çarpıcı belirtilerini paylaştığı videosuyla dikkat çekti.



Otuzlu yaşlarının sonlarında ortaya çıkan ilk belirtiler, Fraser’ın günlük yaşamında belirgin zorluklara neden oldu. Akşamları konuşma güçlüğü, sosyal ortamlardan kaçınma, hatta evden çıkmak istememe gibi semptomlar, onun için unutkanlıktan çok daha fazlasını ifade ediyor. "Beynim artık yeter dedi," diyen Fraser, yaşadığı bilişsel sisin etkilerini, “Hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz, sersemlemiş oluyorsunuz,” sözleriyle tarif etti.





