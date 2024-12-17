45 dakika süren öksürük hayatını kararttı: Bir daha hiç konuşamayacağımı sandım
İngiliz gazeteci Jennie Gow, 45 dakika süren öksürük nöbeti sonrası kısmi felç geçirdi. Günlerce doktor kontrolü altında tutulduktan sonra sağlığına kavuşan Gow, felç tedavisinde erken teşhisin önemini vurguladı.
Radyo sunuculuğu yapan Jennie Gow, bundan 2 yıl önce yaşadığı talihsiz olay hakkında konuştu. O dönem sürekli öksürdüğünü anlatan Gow, ''Öksürüklerim o kadar şiddetliydi ki, defalarca Covid-19 testi bile yaptırdım. Hepsi de negatif çıktı. Yine bir sabah keskin öksürüklerle uykumdan uyandım. Banyoya yüzümü yıkamaya gittiğimde iyice şiddetlendi. O an o kadar kötüleştim ki, aklıma gelen tek şey banyo lavabosuna tutunmak oldu çünkü bayılacak gibi hissediyordum. Sonunda dayanamadım ve yere serildim. Eşim düşme sesimi duyup yanıma koştuğunda kendimden geçmiştim'' dedi.