45 dakika süren öksürük hayatını kararttı: Bir daha hiç konuşamayacağımı sandım

2020 yılında yapılan bir araştırmada, şiddetli öksürüğün, arteriyovenöz malformasyon veya anevrizma gibi damar anomalilerinin varlığı durumunda kanama riskini artırdığı keşfedildi. Bu tür damar anomalileri, damarların zayıf olduğu ve yırtılma olasılığının arttığı durumlarda ortaya çıkar. Öksürük sırasında damarlar üzerindeki baskı, felce yol açabilecek beyin kanamalarına neden olabilir.

Öksürüğün doğrudan felce yol açması nadir olsa da, şiddetli öksürük, kalp-damar hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi durumlarla ilişkilidir ve bu hastalıklar felç riskini artırabilir. Öksürüğün yüksek tansiyon üzerindeki etkisi, beyin damarları üzerinde negatif bir etki yaratabilir.