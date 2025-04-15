45 yaşındaki kadın sigara bile içmiyordu: Akciğer kanserine yakalandı, tek belirtisi bacaklarındaydı

SESSİZ BELİRTİLER BÜYÜK TEHLİKE

Dunbar, şimdi akciğer kanserinin yalnızca öksürük ve nefes darlığı gibi klasik belirtilerle sınırlı olmadığını, bazı durumlarda baldırda ağrı ya da vücudun farklı yerlerinde şişlik gibi sıra dışı işaretlerle kendini gösterebileceğini vurguluyor.



Kanserin lenf düğümlerine yayılması, uzuvlarda şişlik ve lenfödem gibi sorunlara yol açabiliyor. Tümörlerin kan damarlarına baskı yapması veya hayati organların işlevini engellemesi de benzer belirtilere neden olabiliyor.



Dunbar’ın akciğer kanseri vakasında, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına neden olan RET gen mutasyonu tespit edildi. Bu tür mutasyonlar, sigara içmemiş genç hastalar arasında daha sık görülüyor ve akciğer kanseri vakalarının küçük bir kısmını oluşturuyor.





