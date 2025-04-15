45 yaşındaki kadın sigara bile içmiyordu: Akciğer kanserine yakalandı, tek belirtisi bacaklarındaydı
Hiç sigara içmemesine ve son derece sağlıklı bir yaşam sürmesine rağmen, ileri evre akciğer kanseri teşhisi konulan 45 yaşındaki Chad Dunbar, hastalığın nadir bir belirtisi sayesinde durumu fark etti: Baldırındaki ağrı ve şişlik.
İki çocuk babası Utahlı teknoloji yöneticisi Chad Dunbar, 2023 yılında beynine, karaciğerine, kemiklerine ve kalbine yakın lenf düğümlerine yayılan 4. evre akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Doktorların verdiği bilgiye göre, beş yıl hayatta kalma şansı sadece yüzde 5’ti.
Dunbar, yaşadığı süreci, genç yaşta akciğer kanseri hastalarına destek olmayı amaçlayan bir videoda paylaştı. Hastalığın tek belirtisinin, baldırındaki ağrı ve şişlik olduğunu söyleyen Dunbar, başlangıçta bunu bisiklet antrenmanlarına bağladığını belirtti. O dönemde sezon boyunca bisikletiyle yaklaşık 4.800 kilometre yol kat ettiğini vurgulayan Dunbar, “Muhtemelen aşırı kullanım sonucu bir kas zorlanmasıdır,” diye düşündüğünü ifade etti.