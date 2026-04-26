45 yıl sonra aynı otel. Washington'daki otel suikast girişimine yabancı değil

30 Mart 1981'de otelden çıkan Reagan'a mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley fotoğraftaki silahla saldırarak, Reagan'ı makam arabasından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmesine neden olmuştu.

Suikast girişiminde 6 el ateş eden Hinckley'in diğer kurşunlarından biri dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady'e başından isabet etmiş, Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı.

Saldırgan John Hinckley'in neden bu suikast girişiminde bulunduğu sorusuna bulunan birkaç cevap var. Saldırganın suikast motivasyonunun arkasında bir Hollywood yıldızı, Jodie Foster bulunuyor.

Akıl sağlığı yerinde olmadığı tespit edilen ve suikast girişimi sonrası yargılamada bu nedenle suçsuz bulunarak akıl hastanesine yatırılan Hinckley'in ünlü “Taxi Driver” filmine ve filmin genç yıldızı Jodie Foster'a saplantılı olduğu ifade edildi.

Foster'a defalarca aşk mektubu yazan, ünlü oyuncunun Yale Üniversitesi'ndeki yazarlık kursuna katıldığını bir dergide okuduktan sonra o kursa katılan Hinckley'in, Foster'ın ilgisini çekebilmek için ABD Başkanı Ronald Reagan'ı hedef aldığı ifade edildi.