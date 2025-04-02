48 yaşındaki kadın güne kahveyle başlıyordu: Doktorların ölümcül uyarısı sonrası gerçeği öğrendi

Göz doktoru, yaptığı detaylı muayene sonucunda felcin etkilerini görerek hızlı bir şekilde acil servise gitmesi gerektiğini belirtti. Birkaç testin ardından, beyin kanaması ve hipertansif kriz riski tespit edildi. Yoğun bakımda geçirdiği bir hafta, ona hayatın değerini yeniden hatırlattı. Bu deneyim, bir uyanıştı, ancak doktorların uyarılarına rağmen, alışkanlıklarını değiştirmekte zorlandı.



Hastanede geçirdiği süreçten sonra, yaşam tarzını değiştirmeye karar verdi. Artık her gün yalnızca bir kahve içiyor, yoga yapıyor ve her öğleden sonra üç mil yürüyüş yaparak sağlığını koruyor. İşine odaklanmak yerine, daha fazla görev devrediyor ve çalışma saatlerini sınırlıyor. Tansiyonu normal seviyelere geldi ve gözlük takmak dışında felcin kalıcı etkileri olmadı.





