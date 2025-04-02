48 yaşındaki kadın güne kahveyle başlıyordu: Doktorların ölümcül uyarısı sonrası gerçeği öğrendi
48 yaşındaki bir iş insanı, kariyerinin zirvesine tırmanırken bir anda hayatını tehdit eden bir sağlık kriziyle yüzleşti. Kariyerinde yüksek hedefler peşinde koşan, sıkı bir çalışma disipliniyle tanınan ve başarılı işlerle anılan bu kadının yaşadığı felç, iş ve kişisel yaşam arasında nasıl bir denge kurması gerektiğini anlamasını sağladı.
Başlangıçta semptomlarının kafein ve uzun çalışma saatlerinden kaynaklandığını düşündü. Ancak, doktorun verdiği ölümcül uyarılar, gerçeklerin çok farklı olduğunu ortaya koydu. Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması sonucu, beyninde büyük bir kanama olduğunu öğrendi. Doktorlar felç geçirdiğini ve durumu ciddiye almazsa daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirttiler.