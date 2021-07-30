5,8 milyon dolarlık elmasları çakıl taşlarıyla değiştirerek güpegündüz soygun yaptı

İngiltere’de polis, başkent Londra’daki bir kuyumcuda 5,8 milyon dolarlık yedi elması çalan kadının son durumuyla ilgili bilgileri paylaştı. 60 yaşındaki Lulu Lakatos adlı bir Fransız kadın, 2016 yılında kendisini bir mücevher uzmanı olarak tanıtarak Boodles adlı mağazaya girmişti. Varlıklı bir Rus yatırımcı adına toplam değeri 5,8 milyon dolar olan 7 elması inceleyeceğini belirterek, mağaza çalışanlarını kandıran kadın, cebindeki çakıl taşlarıyla elmasları değiştirmişti.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, kadının soygunu önceden planlandığını söyledi. Lakatos, soygundan bir gün önce Birleşik Krallık'a girdi ve iki adamla birlikte dükkanı incelemeden önce bir otelde kaldı. Ertesi gün, taklit edeceği elmas uzmanı "Anna" kılığında geri döndü.

Ancak, Lakatos'un İngilizce iletişim kurmakta zorlanıyormuş gibi davrandığı bir konuşmadan sonra, görünüşe göre çantasındaki elmasları çıkararak endişeleri giderdi. Personel, Lakatos'un aslında, değersiz çakıllarla dolu farklı bir çanta çıkardığından mağazadan ayrıldıktan sonra haberdar oldu.